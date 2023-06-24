Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün minik yüzücüleri, il içi teşvik yarışlarında madalyaya kulaç attı.

Geçtiğimiz günlerde Kartepe’de 7-8 yaş il içi yüzme teşvik yarışları düzenlendi. 18 sporcu ve 3 antrenör ile yarışmaya katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, adeta madalyalara kulaç attı.Başarılı bir müsabakayı geride bırakan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü minik yüzücüleri; 8 yaş mix serbest bayrak takımı il birinciliği, 8 yaş mix karışık bayrak takımı il üçüncülüğü ve 7 yaş erkek serbest bayrak takımı il üçüncülüğünü elde etti.