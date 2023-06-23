3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 çocuk öldü, 1’i ağır 3 çocuk yaralandı.

İddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden M.İ. idaresindeki 34 GAD 373 plakalı otomobil, motosiklete arkadan çarparak tarlaya savruldu. Bu sırada Çorlu istikametine seyreden N.B. yönetimindeki 22 KF 668 plakalı hafif ticari araç, fark etmeyerek yola savrulan yaralıya çarptı.

Kaza sonrası yola savrulan motosikletteki A.Ö. (16) ve Ahmet İşler (16) ağır yaralandı. Ayrıca otomobil de bulunan Ç.İ. (7) ve Ç.İ. (9) isimli 2 çocuk da hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Ahmet İşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarmanın yaptığı alkol kontrolünde otomobil sürücüsü M.İ.’nin 1,60 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.İ. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.