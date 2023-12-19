Fatih'te, 1 yıl 9 ay önce yaşanan trajik olayın ardından, 2,5 aylık Yusuf bebeğin ölümüyle ilgili dava süreci başladı. Bebeğin kanında metamfetamin tespit edilmesi üzerine, annesi Chaimae El Omarı ile Cezayir uyruklu arkadaşı Cherif Cossaw hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkeme, Adli Tıp raporunda belirtilen uyarıcı maddenin bebeğe anne sütüyle geçmiş olabileceği veya sulandırılarak ağız yoluyla verilmiş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, suçun değişme olasılığını dikkate alarak anne ve arkadaşının tahliyesine karar verdi.

Olayın yaşandığı gece, bebeği uyuttuktan sonra sabah saatlerinde yüzüstü ve morarmış halde bulan anne Chaimae, kocasının Mısır'a giden arkadaşı Cherif'i odasında uyurken fark etti. Cherif'in rahat tavırlar sergilemesi üzerine şüphelenen anne, bebeğini hastaneye götürdü, ancak ne yazık ki bebeğin öldüğü haberi geldi.

İlk ifadesinde Chaimae, bebeği yanında olmadığını fark ettiğinde salonda gördüğünü ve Cherif'in bebeği öldürdüğünü iddia etti. Ancak güvenlik kamerası kayıtları, olayın seyrini farklı gösterdi. Cherif'in evden çıkış saati ve ardından binaya giren diğer kişilerin görüntüleriyle Chaimae'nin ifadesi çelişti.

Bebeğin otopsisinde, kanında metamfetamin bulunması dikkat çekerken, evde bulunan mama içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmedi. Bu durum, savcılığın her iki sanık hakkında ortaklaşa hareket ederek bebeğe uyuşturucu vermekle suçlamasına neden oldu.

Davada Adli Tıp Kurumu raporu da önemli bir rol oynadı. Raporda, bebeğin ölümünün belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştiği ve uyarıcı maddenin bebeğe anne sütüyle veya ağız yoluyla verilmiş olabileceği belirtildi.

Tutuklu anne Chaimae El Omarı, şüpheli Cherif Cossaw ve olaya karışan diğer kişilerle ilgili olarak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Mahkeme süreci, detaylı delil ve ifadelerin incelenmesiyle devam edecek.

KAÇAK SANIK DA YAKALANDI

Davalar devam ederken Cherif Cossaw, 28 Eylül 2023'te yakalanarak tutuklandı. Chaimae ve eşiyle 4 yıl önce komşuluk yaptıkları için tanıştıklarını, Chaimae'nin eşi cezaevine gönderilince kendisine zaman zaman uğrayarak bebek bezi, süt, mama götürdüğünü, aralarında ilişki olmadığını söyleyen Cossaw, Chaimae'nin evinde uyuşturucu kullandığını belirterek "Chaimae, metamfetamin kullanırdı, bazı zamanlarda üç gün uyuyamazdı, ben o dönemde metamfetamin kullanmazdım. Olay günü gece saat 02.00 - 03.00 arası bir saatte gittiğimi hatırlıyorum, dışarıda hap ve esrar kullanmıştım. Eve gittim, evde de esrar kullanmak için sararken uyuyup kalmışım. Eve gittiğimde diğer sanık odada uyuyordu, bebek de yanında yatıyordu, odanın kapısı açıktı, oradan baktım ve salona geçtim. Onun evi benim evim gibiydi. Gece çocuğa el sürmedim. Çocuğun ne şekilde öldüğünü bilmiyorum. Bebeği yerde görmedim" dedi.

6'INCI DURUŞMADA TANIK DİNLENDİ

Davanın 12 Aralık 2023 tarihinde görülen 6'ıncı duruşmasında, sanık Cherif'in sevgilim dediği Fas uyruklu Fatiha Saber cezaevinden getirilerek tanık olarak dinlendi. Saber, olay sabahı Chaimae'nin çocuğunun öldüğünü söyleyerek kendisini aradığını, anneyle birlikte hastaneye gittiklerini, olaydan bir gün önce gündüz saatlerinde Chaimae'nin evine gittiğini, sonrasında Cherif'in geldiğini, saat 16.30 sıralarında yalnız ayrıldığını anlattı. Kendisi de daha önceden uyuşturucu kullandığını söyleyen Saber, Cherif'in uyuşturucu kullandığını, ancak Chaimae'nin evinde kullandığını görmediğini, Chaimae'nin de hamileyken uyuşturucu kullandığını görmediğini iddia etti. Saber Chaimae'nin kendisi uyuduğunda ya da başka zaman bebeğin bakımını kendisine veya Cherif'e bırakmadığını da ifade etti.

SUÇUN NİTELİĞİ "TAKSİRLE ÖLDÜRME"YE DÖNÜŞEBİLİR

Son duruşmada söz alan anne Chaime El Omarı, "Asıl mağdur benim, bebeğim öldü, uzun süredir tutukluyum, tahliyemi isterim" derken, Cherif Cossaw ise bebeğin ölümüyle ilgisi olmadığını söyleyerek "Tahminime göre diğer sanık gece uyurken çocuğun üzerine yattı, çocuk ölünce de bu hikayeyi uydurdu. Tahliyemi talep ederim" dedi. Mahkeme başkanı, suçun niteliğinin TCK'nin 85/1. maddesine (Taksirle öldürme) dönüşebileceği kanaatiyle sanıklara ek savunma verdi. Sanıklar eski savunmalarını tekrar ettiler. Mahkeme heyeti, suçun niteliğinin değişmesi olasılığı dikkate alınarak yurt dışına çıkışlarının yasaklanması ve her hafta en yakın karakola imza atmaları şartıyla iki sanığın da tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanıkların tahliyelerinin ardından İstanbul İl Göç İdari Müdürlüğüne teslim edilmelerine karar verdi. Suçun niteliği "Taksirle öldürme" suçuna dönüşürse ve "olası kast" hükümleri de uygulanırsa, ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan iki sanığa verilecek ceza oranı da düşecek.