Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir kişi, park halindeki tırın kabininde asılı halde ölü bulundu.

Olay, Ataevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nde park halindeki 34 BCV 302 plakalı tırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır kabininde bir kişinin asılı halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, tırın kabininde asılı bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, ölen kişinin Savaş Köse olduğunu belirledi. Köse’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.