İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ile İnegöl Tarihi Mehteri Tasavvuf Erkekler Korosu, huzur evi sakinleri için özel konser düzenledi.

İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve İnegöl Tarihi Mehteranı Tasavvuf Erkekler Korosu, Çarşamba akşamı İnegöl Huzur Evinde huzur evi sakinleri için özel bir konser düzenledi. İki koronun ortak konseri, huzur evi sakinlerinin ruhlarına şifa oldu.

İnegöl Tarihi Mehteran Erkekler Tasavvuf Korosu konseriyle başlayan gecede, Şef Cem Taşkıner yönetimindeki koro ilahilerle gönülleri mest etti. Huzurevi sakinleri de ilahileri huşu içerisinde dinledi. Ardından İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunun eserleri ile devam eden konserde, zaman zaman eğlenceli anlar da yaşandı. Şarkılara eşlik eden huzurevi sakinleri, sanat dolu bir akşam yaşadı. Koroların özel konseri, tatlı ikramları ile son buldu.