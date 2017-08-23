Uyuşturucu ve kaçakçılık başta olmak üzere şehrin huzurunu bozmaya yönelik eylemlere karşı amansız mücadelesini sürdüren İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fabrikalara işçi taşımacılığı yapan servis araçlarını da mercek altına aldı.

Servislerin yoğun olduğu sabah saatlerinde Yeniceköy mahallesi girişinde uygulama yapan Trafik Timleri, usulsüz taşımacılık yapan servislere ceza yağdırdı. Yeniceköy Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalara usulsüz servis taşımacılığı yapan araçlara yönelik yapılan uygulamada araçlar didik didik incelendi. Yapılan denetimlerde bir servis aracına cezai işlem uygulanıp, trafikten men edildi.

Jandarma ekiplerinin usulsüz taşıma yapan araçlara yönelik uygulamalara devam edeceği öğrenildi.