KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Bursa Orm Bölge Müd Merkezinde ve Fidanlık Müd, Bursa, Bilecik, Yalova, Gemlik, İznik, MKemalpaşa, Karacabey, Bozöyük, Keles, Orhaneli ve İnegöl Orman İşl Müdürlüklerinde Çalışan Memur Personel İçin Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1636131

1- İdarenin 1.1. Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : ALTINOVA MAH. İSTANBUL CADDES OSMANGAZİ/BURSA 1.3. Telefon numarası : 02242114090 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 31.10.2025 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Bursa Orm Bölge Müd Merkezinde ve Fidanlık Müd, Bursa, Bilecik, Yalova, Gemlik, İznik, MKemalpaşa, Karacabey, Bozöyük, Keles, Orhaneli ve İnegöl Orman İşl Müdürlüklerinde Çalışan Memur Personel İçin Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Alım İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 950 personele Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemelerinin alınması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1-Yüklenici, Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde İdarenin uygun göreceği yerde, çalışanların ürünleri görmeleri, incelemeleri, beden numaralarının tespiti, KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ'nin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgilendirme yapmak için idarenin uygun gördüğü merkezlerde Teslimat Noktaları hazırlayacaktır 2- KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ ihtiyaç listesinde belirtilen ürünleri alacak çalışan, ürünleri görmek, incelemek, beden numarası tespiti için İhalenin Sözleşmesi imzalanarak gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra en fazla 5 gün içerisinde yüklenicinin , idarenin uygun gördüğü merkezlerde Teslimat Noktalarına kurum kimlik kartı ile şahsen müracaat edecektir. 3- Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; idare tarafından kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışana idarenin uygun gördüğü merkezlerde Teslimat Noktalarından KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ ' ni 15 (Onbeş) gün içerisinde ayni olarak teslim edecektir. 4- Yüklenici, Teknik Şartnamenin ekinde bulunan KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ'nin İdareye tesliminden sorumludur. 5- Yüklenici, ihalenin her aşamasında İdarenin KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ'nin çalışanlara teslimatı ile ilgili talep edilen her türlü bilgilerin sunulmasından sorumludur. 6- Çalışanlar teslimat noktalarında veya yüklenici firmanın kendi ve/veya anlaşmalı mağazalarında bulunan emsal (muadil) KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ talep etmesi halinde idarenin uygun göreceği ürünlerde sözleşme birim fiyatlarına % 10 KDV ilave edilerek muadil ürünleri sözleşme birim fiyatından az olmamak üzere güncel etiket fiyatı üzerinden alabilecektir. Bu fiyatlar, yüklenicinin teklifi ile birlikte sunduğu mağazalarda satılan bütün markalarda, sezon, sezon sonu tüm indirim ve kampanyalarındaki indirimli etiket fiyatlarında geçerli olacaktır. Bu esnada yapılan işlemler ile ilgili çalışanlara bilgi makbuzu vb. ile bilgilendirme yapılacaktır. İşlemlerin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. 7- Yüklenici firma, idarenin belirlediği teslimat noktalarında ürünlerin dağıtımını yapmak zorundadır. Ürün dağıtım takvimi idare tarafından belirlenecektir. 8- Yüklenici firma teslimat noktasında ürün dağıtımını bitirdikten sonra personelin beden ve renk değişikliği veya idarenin onay verdiği emsal (muadil) ürünlerin değişikliği ve teslimi için ilgili personele ürün değişim kartı tanzim ederek gerekli işlemler yürütecektir. Ürünlerin tamamının ilgili personellere teslimi yapıldığı sırada , koruyucu giyim teslim tesellüm tutanağı yüklenici tarafından doldurulup personel ile beraber imza altına alındıktan sonra yüklenici tarafından idareye teslim edilecektir. 9- KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ ürün teslimleri sırasında ürün teslimini almaya gelemeyecek personel için (raporlu, görevli vb. Durumlar) ilgili harcama yetkilisi tarafından gerekçesi belirtilmek şartıyla başka personele yetki verilerek ürün teslimleri sağlanabilir. Bu durumda yetki yazısının bir örneği yüklenici firmaya teslim edilecektir KGDM : Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemeleri 3.4. Süresi/teslim tarihi : 1 -Yüklenici, Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde İdarenin uygun göreceği yerde, çalışanların ürünleri görmeleri, incelemeleri, beden numaralarının tespiti, KGDM’nın nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgilendirme yapmak için En az 25 Büyükşehirde Dağıtım/Değişim Noktaları hazırlayacaktır. 2- KGDM ihtiyaç listesinde belirtilen ürünleri alacak çalışan, ürünleri görmek, incelemek, beden numarası tespiti için İhalenin Sözleşmesi imzalanarak Dağıtım/Değişim Noktaları belirlendikten sonra, gerekli bilgilendirme yapılıp en fazla 5 gün içerisinde yüklenicinin En az 25 Büyükşehirde Merkezi Dağıtım/Değişim Noktalarına kurum kimlik kartı ile şahsen müracaat edebilecektir. 3 -Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; idare tarafından kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışana, isteklilerin teklifinde belirttiği Dağıtım/Değişim Noktalarından KGDM’nın ve her bir personel için düzenlenecek Değişim Kartını 15 gün içerisinde ayni olarak teslim edecektir. 4 -Yüklenici, Teknik Şartnamenin ekinde bulunan “Koruyucu Giyim Ve Donanım Malzemesi Teslim Tesellüm Tutanağını kurum kimliğiyle müracaat eden her bir çalışana imzalattıktan sonra KGDM’ in ayni olarak teslim edecektir. Çalışanlara KGDM’ın eksiksiz olarak teslimi, Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Teslim Tesellüm Tutanağı’nın imzalatılması, takibi ve İdareye tesliminden sorumludur. 5 -Yüklenici, ihalenin her aşamasında İdarenin KGDM’nin çalışanlara teslimatı ile ilgili talep edilen her türlü bilgilerin sunulmasından sorumludur. 6 -Yüklenici firmanın vereceği malzemelerde ilk kullanım esnasında çıkabilecek her türlü uygunsuzluklar nedeniyle ‘6502 No.lu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen haklar İDARE lehine geçerli olacaktır. İDARE, söz konusu Kanun gereği; satın alınan bir malın kusurlu veya Standartlara aykırı olması veya Şartname esaslarına uymadığı tespit edildiğinde 15 takvim günü içerisinde değiştirilmesini talep edebilecektir. 7 -Çalışanlar Dağıtım/Değişim Noktalarında veya yüklenici firmanın kendi ve/veya anlaşmalı mağazalarında bulunan emsal (muadil) KGDM talep etmesi halinde idarenin uygun göreceği ürünlerde sözleşme birim fiyatlarına % 10 KDV ilave edilerek muadil ürünleri sözleşme birim fiyatından az olmamak üzere güncel etiket fiyatı üzerinden alabilecektir. Bu fiyatlar, yüklenicinin teklifi ile birlikte sunduğu mağazalarda satılan bütün markalarda, sezon, sezon sonu tüm indirim ve kampanyalarındaki indirimli etiket fiyatlarında geçerli olacaktır. Bu esnada yapılan işlemler ile ilgili çalışanlara bilgi makbuzu vb. ile bilgilendirme yapılacaktır. İşlemlerin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. 8- Yüklenici firma Dağıtım/Değişim noktalarında ürün dağıtımını bitirdikten sonra personelin beden ve renk değişikliği veya idarenin onay verdiği emsal (muadil) ürünlerin değişikliği ve teslimi için ilgili personele ürün değişim kartı tanzim ederek gerekli işlemler yürütecektir. Değişim kartları ile Ürünlerin tamamının teslimatında ilgili personellere koruyucu giyim ve donanım malzemeleri teslim tesellüm tutanağını eksiksiz olarak doldurup personel ve yüklenici firma tarafından idareye sunulmak üzere imza altına alınacaktır. 9-KGDM ürün teslimleri sırasında ürün teslimini almaya gelemeyecek personel için (raporlu, görevli vb. Durumlar) ilgili harcama yetkilisi tarafından gerekçesi belirtilmek şartıyla başka personele yetki verilerek ürün teslimleri sağlanabilir. Bu durumda yetki yazısının bir örneği yüklenici firmaya teslim edilecektir. 10 -KGDM ürün gruplarının dağıtımının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, personelin zaman kaybetmeksizin ve ulaşım güçlüğü çekmeksizin KGDM ürünlerine erişim sağlayabilmesi adına; işin yapılacağı En az 25 Büyükşehirde Dağıtım/Değişim noktası sağlanacak ve bu dağıtım noktalarına ait adres bilgileri katılım belgesi tablosunda beyan edilecektir. 11 -Yüklenicinin sözleşme imzalanmadan önce Dağıtım/Değişim noktalarının listesini idareye sunmak zorundadır. 3.5. İşe başlama tarihi : sözleşme imzalanmasına müteakip 1 gün içinde teslimata başlanılacaktır



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.



4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Marka Tescil Belgesi

Marka Tescil Belgesi (anlaşmalı mağazalar) 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir. 4.3.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Değişim Noktası Bilgi Formu

Mağaza Zincir Antlaşması

Mağaza Zincir Sözleşmesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve/veya özel sektöre yapılmış bulunan her türlü "Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Alımı İşi" ihaleleri ve/veya "Giyim Malzemesi Alımı İşi" ihaleleri ile birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

