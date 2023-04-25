Kocaeli Sanat Evi Derneği tarafından İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde ‘Mitolojik’ başlıklı resim ve heykel sergisi açıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Kocaeli Sanat Evi Derneği (KOSEV) iş birliğiyle gerçekleşen ‘’Mitolojik’ temalı resim ve heykel sergisi, Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Birbirinden farklı eserler İzmit Sanat Galerisi’nde sergileniyor. KOSEV üyelerinin çalışmalarının yer aldığı sergi 28 Nisan’a kadar Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlere açık olacak.

Sergi açılışı Kocaeli Sanat Evi Derneği Başkanı Ayşe İlter’in ev sahipliğinde gerçekleştirilirken programa Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanı Uğur Saral, KOSEV üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ESERLERİ SERGİLENEN İSİMLER

Ayşe İlter, Ayşe Sırma Aydın, Büşra Yoldaş, Erol Efir, Handan Atılgan, İlkay Sekü, Kıymet Özer, Necla Buruk, Nezahat Ayhan, Nihal Baykal, Selda Yiğit, Şeyda Tutkun, Şükran Dağdemir, Yadigar Demirbaş.

Programda konuşan KOSEV Başkanı Ayşe İlter, “Kocaeli Sanat Evi Derneği şehrimizde 2012 yılında kuruldu. Derneğimiz konusunda ilk ve tek dernektir. 11 yıldır bu şehirde 50’den fazla sergiye hem amatör hem profesyonel sanatçılar ile imza atmış olmaktan gurur duyuyoruz. Bu sergiye yaklaşık 6 aydır hazırlanıyoruz. Sergimizin konsepti Yunan Mitolojisi. Yağlı boya resimler ve alçı heykellerin olduğu sergimize katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllar için projelerimiz hazır. Şehrimizin sanat hayatına katkı sunmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.