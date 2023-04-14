Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, ilk ve ortaokullarda “Bilinçli Su Kullanımı Seminerleri” düzenliyor.KONYA (İGFA) - Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilerde doğal çevreyi korumak ve su tasarruf bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen seminerler, “Su Kullanımı ile İlgili Sürdürülebilir Farkındalık Oluşturmak” konu başlığı etrafında gerçekleştiriliyor.

Seminerlerde öğrencilere; suyun önemi, su döngüsü, su ayak izi, iklim krizi, küresel ısınma, su kirliliği, su kıtlığı ve su tasarrufu konuları sunumlarla anlatılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin TRT ortaklığında hazırladığı “Emiray Su Kıyameti” çizgi filmi izletilen seminerlerde ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün tanıtımı, su kirliliği, su kıtlığı gündelik hayatta su kullanımı ve genel olarak su tüketimi başlıklarıyla eğitici video içerikleri de gösteriliyor.

Seminer sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler ve afişler veren KOSKİ Genel Müdürlüğü, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekmesi için koridorlara su temalı arka plan fonu da yerleştiriyor.

“Türkiye Yüzyılına Bir Damla da Sen Ol”, “DoğruSU İsraf Etmemek” ve “Söz KonuSU” sloganlarıyla yapılan seminerlerle doğal çevreyi korumak, suyun akılcı kullanımını özendirmek ve tasarruflu su kullanımını toplumun her kesimine yaymak amaçlanıyor.