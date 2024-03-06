İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul’da eş zamanlı olarak İsrail İstihbarat unsurlarına karşı düzenlenen “KÖSTEBEK-2” operasyonunda 7 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, X hesabı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı;
"Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul’da eş zamanlı olarak İsrail İstihbarat unsurlarına karşı düzenlenen “KÖSTEBEK-2” operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. ️
Ülkemiz sınırları içinde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. ️
❌ MİT ve EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve istihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen ortak operasyonda;
📌İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve
📌 Topladığı bilgi ve belgeleri İsrail İstihbarat unsurlarına aktardığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu:
📌 Ruhsatsız tabancalara,
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,
📌 Dinleme cihazı tespit etmeye yarayan elektronik alet
📌Çok sayıda dijital materyal, doküman ve dövize el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Mensuplarımızı ve Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.
Milletimizin duası sizinle."