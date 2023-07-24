Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ismi öğrenilemeyen şüpheli, kovaladığı genci kentin göbeğinde bacağından bıçakladı. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 21.30 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.D. (19) ile bir grup karşı karşıya geldi. Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine D.D. isimli şahıs cadde üzerinden, Kent Meydanı’na doğru kaçmaya başladı. D.D.’yi kovalayan şüpheli, genci kentin göbeğinde bacağından bıçakladı. D.D. kanlar içinde yerde kalırken şahıslar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 acil ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan yaralı genç Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.