İnegöl’ün futbolun tutkusunu öne çıkarmak, köy takımlarının hikayesine dikkat çekme adına spor adamı Özden Suvat ile İnegöl Belediyesi Kent Müzesi iş birliğinde hazırlanan “Köy Takımları Sergisi” Kent Müzesinde düzenlenen törenle izlenime sunuldu. 59 köye ait 112 fotoğraf ile 25 forma ve onlarca kupa, sergide görücüye çıktı.

İnegöl’de sergilerin merkezi konumuna gelen Kent Müzesi, spor tutkunlarının ilgisini çekecek yeni bir sergi ile ilçe halkının karşısına çıktı. Uzun yıllardır İnegöl’de spor alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Özden Suvat ile İnegöl Kent Müzesi iş birliğinde; İnegöl ile özdeşleşmiş, İnegöl’de doğup büyüyen herkesin peşinde koştuğu meşin yuvarlağın tutkusunu öne çıkarmak, köy takımlarının hikayesine dikkat çekme adına “Köy Takımları Sergisi” hazırlandı. Sergimizde 59 köy takımının görselleri ve materyalleri yer alırken, sergi içerisinde köy takımlarına ait 112 fotoğrafın yanı sıra takım formaları ve kupalar da görücüye çıktı.

“FUTBOL İSTER WEMBLEY’DE İSTER BİR KÖY ÇAYIRINDA OYNANSIN, MUTLAKA İLGİ GÖRÜR”

28 Ağustos Pazar gününe kadar İnegöl Kent Müzesinde açık kalacak olan serginin açılış töreni bugün 14.00’da gerçekleştirildi. Sergi açılışında konuşan Özden Suvat, “Meşin yuvarlak ister Wembley’de isterse bir köyün çayırında oynansın, mutlaka herkes tarafından ilgi görür. Futbol oynamak ve izlemek her zaman keyif verir. Tüm dünyada olduğu gibi İnegöl’de bu konuda bir hayli önde olduğumuzu düşünüyoruz. Kent Müzemiz bugüne kadar burada 7 farklı sergi açtı. Bugün de Köy Takımları sergimiz için bir aradayız. Sergimiz 59 farklı köyden 112 fotoğraf, 25 köy forması ve onlarca kupadan oluşuyor. Sergiye katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZEL BİR SERGİNİN AÇILIŞINI YAPIYORUZ

Belediye Başkanı Alper Taban ise güzel bir günde güzel bir sergi için bir araya geldiklerini ifade ederek; “Futbol çok özel bir spor branşı. Özellikle son dönemde hanımefendilerin de buna ilgi gösterdiğini görüyoruz. Toplumun da aslında ortak müştereği gibi… Hafta sonu maçlar izlenir sahalarda ve televizyonlarda, bunların da bir hafta kritiği yapılır. Tabi İnegöl’ümüz insan zenginliği açısından kıymetli bir şehir. 91 tane kırsal mahallemiz var. Özellikle kırsaldaki turnuvalar başka bir lezzette oluyor. Ciddi çekişmeler yaşanıyor. Biz de bugün bu noktada müzemizde spesifik ve özel bir serginin açılışını yapıyoruz. Köylerimizden enstantaneleri görüyoruz. Ben ilçe halkımızı da sergimizi gezmeye davet ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası kurdele kesimi ile sergi açılışı gerçekleştirilirken, ardından sergilenen fotoğraflar, kupalar ve formalar ilgiyle incelendi. Sergide İnegöl Belediyesi Eski Meclis Üyesi Ahmet Mestan’ın Gedikpınar köyü takımında kardeşi ve babasıyla birlikte forma giydiği döneme ait fotoğraf büyük ilgi çekti.