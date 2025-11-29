Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla toplantısı düzenlendi

Kırklareli Valisi Uğur Turan’ın başkanlığında yapılan toplantıya, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, il ve ilçe kurum müdürleri ile protokol üyeleri katıldı.

Toplantıda köy muhtarları tek tek dinlenirken; köylerin altyapı, yol, içme suyu, tarımsal ihtiyaçlar ve güvenlik başta olmak üzere birçok konudaki talepler değerlendirildi. Vali Turan, gündeme gelen sorunların çözümü için ilgili il müdürlüklerine gerekli talimatları verdi.

Toplantıda ayrıca, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, kış aylarında alınacak tedbirler, sosyal destek çalışmaları ve şehit ailelerine yönelik hizmetler anlatıldı.