Bilecik İl Özel İdare köylerde su kaynaklı sorunları çözmek için çalışma başlattı.

İl Özel İdare yatırım programında yer alan projeler ve köylerin anlık ihtiyaçları için yapmakta oldukları çalışmalar ile köylerdeki su kaynaklı sorunları en kısa sürede çözmek adına çalışmalarını başlattılar. Bu çerçevede Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından; Bekdemir, Söğüt Çaltı, Bozüyük Muratdere, Pazaryeri Güde köylerindeki içme suyu hat ve tesisleriyle ilgili bakım onarım çalışmaları, Yenipazar Yukarıçaylı köyünde ilave içme suyu çalışmaları ve Yukarıboğaz köyünde kanalizasyon çalışmaları yapımı devam ediyor. Söğüt Tuzaklı köyünde içme suyu kaynağı ile ilgili çalışmalar tamamlanmış, bütün kaçak sular ıslah edilerek mevcut hat üzerinde su artışı sağlanmış, mevcut hattın bakım onarım çalışmalarına başlandı. Söğüt Hayriye ve merkez Selöz ve Yenipazar Kavacık köylerinde şebeke onarımı gerçekleştirilmiş, merkez Gülümbe köyünde kanalizasyon hattı bakım onarımı tamamlandı. Bunlara ek olarak köylerden gelen talepler üzerine içme suyu hatlarıyla ilgili kayıp kaçak tespitleri ve talep eden köylere usta ve araç yardımı, su nakli ve vidanjör hizmetleri sağlandı.

Öte yandan, Bilecik’i etkileyen yangın afetlerinde de gerekli su nakli ve personel takviyesi yapıldı.