Orhangazi ilçesinde bir iş yerinde hararetli şekilde sohbet eden dört arkadaş, depremin hissedilmesiyle aniden yerlerinden fırlayarak sokağa çıktı. Konuşmalarını yarıda bırakan grup, panik içinde dışarı yöneldi. Görüntülerde, sohbetin bir anda kesilmesi ve kişilerin refleksle kaçmaları izleyenleri hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi.

Gemlik ilçesinde saat 13.57'de kaydedilen 4.3 büyüklüğündeki depremin çevre il ve ilçelerde de hissedildiği bildirildi. Bir berber salonunda ise çalışanların müşterilerini beklediği sırada depremin olması, kısa süreli panik yarattı. Kameralara yansıyan o anlarda, içeridekilerin hızla dışarı kaçtığı görülüyor.