Kozluca Mahallesi yolu üzerindeki çalışmaların uzaması ve oluşan toz mahalle sakinlerini zor durumda bırakıyor. Özellikle mahsullerinin toz içinde kaldığını belirten üreticiler, yol çalışmalarının biran önce bitmesini istiyor.

Kozluca Mahallesi’nde haber hattımıza ulaşan bir takipçimiz, yoldaki çalışmalar yüzünden ekinlerin zarar gördüğünü, kendilerinin de tozdan bıktığını belirttiler.

Çalışmaların biran önce bitirilmesini ve yolların asfaltlanmasını isteyen takipçimiz yetkililere seslenerek çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Whatsapp ihbar hattımıza ulaşan mahalle sakinlerinden Faruk Akman, “Ben Kozluca mahallesinde ikamet etmekteyim. Ve biz bu yollardan çok şikayetçiyiz. Mahsullerimiz berbat bir durumda. Yollar çok kötü, paylaşıp bizim yetkililere ulaşmamıza yardımcı olursanız çok sevinirim” ifadelerini kullandı.