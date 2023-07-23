Bugün gerçekleşen KPSS lisans sınavında İnegöl'e yer verildi.

Coğrafya soruları içerisinde ise İnegöl ile ilgili soru vardı.

Cevabı İnegöl olan soru şu şekilde; Türkiye'deki ovalarda ana ekonomik faaliyet tarımsal etkinliklerdir. Bununla birlikte büyük şehirlere yakın olan bazı ovalarda ulaşım ve sanayi gibi diğer faaliyetler de önemli oranda yapılmaktadır. Aşağıdaki ovalardan hangisinin belirtilen tarım dışı faaliyetlerde yoğun bir kullanımı soz konusudur?

A) Tercan B) Pasinler C) Tefenni D) Pınarbaşı E) İnegöl



