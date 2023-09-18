Kredi kartı kullanımında, limite göre hareket etme durumu yaygın görülen bir davranıştır. Durum böyle olunca, kişiler limitlerini ekonomik durumlarına göre ayarlar ve alışverişlerini de bu şekilde yaparlar. Ancak bankaların sürekli yapmakta olduğu ve kişilere bu işlemi gerçekleştirdikten sonra haber verdiği bir durum vardır, o da; kredi kartı limitinin yükseltilmesi. Bu durum, ilk başta belki tatlı gelse de; ilerleyen zamanlarda kişilere oldukça sorunlar yaşatmaktadır.

Bunun en büyük örneklerinden biri, sürekli limitinin artmasına ses çıkarmayan ve bu limit doğrultusunda da hayatını sürdürmeye alışan bir şahsın; sonunda banka borçlarını ödeyemeyerek hapse girme durumudur. Yakın zamanlarda haberlere dahi konu olan bu durum, birçok kredi kart kullanıcısını tedirgin etmiş ve devamında da kredi kartı limiti düşürme konusunda fazlasıyla araştırma yapılmaya başlanmıştır. Ancak şöyle bir durum var ki, kredi kartının limitini düşürmek; yükseltmek kadar kolay olmamaktadır. Kredi kartınızı, ne zama isterseniz ‘’ekonomik’’ açıdan rahatsanız ve pek tabi düzenli olarak da ödemelerinizi yapıyorsanız; limitini yükseltme konusunda sıkıntı yaşamamaktasınız. Fakat ödeme konusunda sıkıntı yaşamaya başlayıp, limite göre hayat sürme alışkanlığına girişen bireyler; bu hatanın farkına geç varsa da limitini düşürmek için arayışlara giriyor ve ne yapacağını bilemez konuma geliyor. İlk önce şunu söyleyebiliriz ki, kredi kartı limiti ‘’yüksek’’ derecelerde düşürülememektedir. Mesela bir öğrencinin kredi kartı için limit düşürme başvurusunda bulunması, ona en fazla 300 ile 500 lira arasına kadar düşme şansı doğurur. Daha fazlasına birçok banka izin vermemektedir. Aynı şekilde yetişkin bireyler için de bu geçerli olmakla birlikte, düşürmeyi hedeflediğiniz limiti bankanın önemli isimleriyle görüşmenizde yarar olmaktadır.

Ayrıca belirtilmesinde yarar olan başka bir konuda, otomatik olarak artan limitin nasıl durdurulacağıdır. Bu konuda direk müşteri hizmetleri aranıp durum değerlendirilmesi yapılmalı, devamında da bankaya giderek gerekli görüşmeler yapılmalıdır. Aksi takdirde kredi kartı limitiniz sürekli artış göstererek, ilerleyen günlerde sıkıntılı anlar yaşamanıza sebep olacaktır. Bunun yanı sıra, kredi kartı limiti düşürme amacıyla; bankanın müşteri hizmetlerini aramak ve durum hakkında bilgi vermek, her zaman yeterli olmayacaktır. Bu konuda sadece müşteri hizmetlerini aramakla yetinmeyip, direk o kartın sahibi olduğu bankaya gidilmeli ve gereken tüm görüşmelere yapılarak; kredi kartı limiti istenilen seviyeye düşürülmelidir. Bazı durumlarda, banka şubesine gidip kredi kartı merkezlerine dilekçe vermekte gerekmektedir. Dilekçesiz işi tamamlamayacak birçok banka olmakla birlikte, işinizi garantiye alma açısından bu işlemi yapmaktan kaçınmayınız.