Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme sürecinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Şimşek, bu düzenlemenin temel amacının kripto varlık sektörünü daha güvenli hale getirmek ve potansiyel riskleri önlemek olduğunu belirtti. Salgın süreci ve sonrasında kripto varlık alım-satım platformlarına artan ilgiyi vurgulayan Şimşek, bu ilginin bazı platformlardaki kötüye kullanımlar ve aşırı fiyat dalgalanmaları nedeniyle çeşitli riskleri beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Bakan Şimşek, uluslararası uygulamalara benzer bir şekilde kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerini azaltmak amacıyla düzenleme adımları attıklarını ifade etti. Ayrıca, bu adımın aynı zamanda ülkenin FATF kapsamındaki gri listeden çıkması için atılması gereken adımlardan biri olduğunu vurguladı.

Şimşek, Merkez Bankası ve MASAK'ın kripto varlıklarla ilgili düzenlemelerini gözden geçirerek, bu konuda bilgi sahibi olduklarını belirtti. Ancak, daha fazla adım atılması gerektiğini ve dünya genelinde benzer düzenlemelerin olmadığını, ABD ve Avrupa ülkelerinin farklı yaklaşımlar sergilediğini ifade etti. Şimşek, dünya genelindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ülkelerin kendi finansal ve hukuk sistemlerine uygun yaklaşımlar benimseyerek düzenleme adımları atılması gerektiğini belirtti.

"Kripto varlıklar için kapsayıcı tanım yapıldı"

"Kripto varlık alım satım platformlarına SPK tarafından lisans verilecek, finansal kuruluşlara benzer olarak asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirilecek. Bunlar kurucu ve yöneticilere ilişkin şartlar, organizasyonel yükümlülükler, sermaye şartı, bilgi işlem altyapısı yükümlülükleri şeklinde olacak. Faaliyet şartlarının detayları ikincil düzenlemeyle belirlenecek. Tabi bu düzenlemeleri yaparken bazı tanımları da yapmak gerekiyor. Uluslararası düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde kripto varlık, cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve kripto varlık alım-satım platformu tanımlarına yer verildi. Taslağımızda kripto varlıklar geniş anlamda tanımlandı. Buna göre, kripto varlık, 'Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıklar' olarak tanımlandı. Belirli sınırlar dahilinde yapılacak tanımların ileride ortaya çıkabilecek farklı kripto varlıkları kapsamayabileceği değerlendirilerek, tanımın en kapsayıcı şekilde oluşturulması amaçlandı. Sermaye piyasası araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşundaki (MKK) kaydi sistem yerine kripto varlık olarak ihracına imkan verecek şekilde düzenleme yapma konusunda SPK'ye yetki tanınacak. Blokzincir ve benzeri teknolojileri geliştiren kişilerin, değeri bu teknolojilerden ayrıştırılamayan nitelikteki blokzincir teknolojisi altyapısını oluşturan kripto varlıklarının satışının kitle fonlaması yöntemiyle yapabilmesine yönelik düzenleme yetkisine yer verilecek. "

Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarına göre, kripto varlıkların işlem gördüğü platformlar üzerindeki düzenlemeler belirleniyor. Bakan Şimşek, platformlarda listelenecek kripto varlıklara müdahale edilmemesi prensibini benimseyerek, yazılı prosedürlerle belirlenecek kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerin yapılacağını vurguladı. SPK'ye, platformlarda gerektiğinde müdahale edebilmesi için ilave yetkiler verileceğini belirten Şimşek, taslakta yatırımcıların varlıklarının suistimal edilmesine karşı saklama konusunun da ele alındığını açıkladı. Ayrıca, saklama esasları ve bu işlemi gerçekleştirebilecek kuruluşların SPK tarafından düzenleneceğini belirtti ve tedbirlerle ilgili genel çerçeveyi düzenlediklerini ifade etti.

Maliye Bakanı, düzenlemenin, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkmasına katkı sağlayıp sağlamayacağı konusuna da değindi. Şimşek, ülkenin kripto varlıklarla ilgili "kısmi uyumlu" olarak değerlendirilmesinin, FATF'ın genel eylem planı uygulama eksiklikleriyle değil, teknik standartlarla ilgili olduğunu belirtti. Türkiye'nin 15 no'lu "Yeni Teknolojiler" standardında "kısmi uyumlu" kategoride bulunduğunu açıklayan Şimşek, düzenleme taslağının yasalaşması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlamasıyla birlikte FATF'ın eleştirilerini bertaraf ederek 'kısmi uyumlu' kategorisinden çıkacakları değerlendirmesinde bulundu.

Maliye Bakanı Şimşek, düzenlemenin temel amaçlarını şu şekilde ifade etti: "Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek. Yaklaşımımız kısıtlayıcı değil, belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve olası riskleri kontrol altına almak üzerine kurulu. Aynı zamanda da blokzincir teknolojisi ve kripto varlık ekosisteminin gelişmesinin önünü de açmayı amaçlıyoruz."