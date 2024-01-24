Acun Ilıcalı'nın futbol takımına sponsor olan Tomya'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün 8 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişiler arasında, Kapalıçarşı'nın en güçlü isimlerinden biri olarak bilinen Ağabey Yatırım Holding AŞ'nin patronlarından Fayik Özbey de yer aldı.

Dün gerçekleşen operasyonla birlikte gözaltına alınan isimler arasında dikkat çeken isimlerden biri, Kapalıçarşı piyasasının önde gelen isimlerinden Fayik Özbey oldu. 52 yaşındaki Özbey, Ağabey Yatırım Holding AŞ'nin yanı sıra bir dizi değerli maden ve finans şirketinin ortaklığını üstlenmiş durumda. Toplamda 8 kişinin gözaltına alındığı operasyon, Tomya soruşturması kapsamında yapılan en geniş çaplı operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Tomya Soruşturması Kapsamında 38 Şüpheli Gözaltına Alındı

Fayik Özbey'in yanı sıra Metin Altan, Yunus Can Göktaş, Mert Karalp, Kemal Akarsu, Hasan Tekin Kaan Şen ve İbrahim Kayra da dün sabah saatlerinde gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden 8 şüphelinin avukatları, müvekkilleri ile yapacakları görüşmelerin ardından detaylı açıklamalarda bulunacak.

Dün yapılan operasyonun ardından 'Tomya soruşturması' adı altındaki toplam şüpheli sayısı 38'e yükseldi. Tomya AŞ'nin sahibi Yavuz Usta ile birlikte 10 kişi tutuklu durumda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ekonomist Ece Pulaş ise soruşturmanın seyrini merakla bekleyenler arasında.

Son zamanlarda 'dolandırıcılık' soruşturmasıyla adından sıkça söz ettiren Tomya kripto para borsası, Acun Ilıcalı'nın futbol takımına sponsor olmuş ve İngiltere Premier Ligi takımı Hull City ile anlaşmıştı. Ancak yaşanan bu soruşturma, şirketin geleceği hakkında ciddi endişeleri beraberinde getiriyor. Tomya'nın sponsorluk anlaşması törenine katılan isimler arasında Acun Ilıcalı ve futbolcu Ozan Tufan da yer almıştı. Soruşturmanın detayları netleştikçe, Tomya'nın geleceği hakkında daha fazla bilgi edinilecek.