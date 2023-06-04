İsveç-Türkiye ve NATO'nun üyeliğe ilişkin görüşmesinin 12 Haziran'da yapılacağını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Yaklaşık 1 saat süren kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve NATO yetkilileri de hazır bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

12 HAZİRAN'DA TOPLANTI YAPILACAK

NATO'nun Ukrayna'ya güçlü desteğine, Kosova'daki varlığımızın önemine ve terörizmin tüm şekilde tezahürleri ile mücadelemizi ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "İsveç'in NATO üyeliği sürecini de ele aldık. Türkiye'nin meşru endişelerinin farkındayız. Hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya maruz kalmamıştır. İsveç, Türkiye'nin endişelerini karşılamak istemektedir. 12 Haziran'da İsveç, Türkiye ve NATO bir araya gelecek" diye konuştu.