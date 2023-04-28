KSO Meslek Erbabı Projesi kapsamında, Başöğretmen MTAL’nin bilişim öğrencilerine yönelik Bilişim Vadisi ve GOSB Teknopark gezisi gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü Meslek Erbabı Projesi kapsamında, proje koordinatörü Rahmi Çelikel ve okul öğretmenleri eşliğinde Başöğretmen MTAL’nin bilişim öğrencilerine yönelik Bilişim Vadisi ve GOSB Teknopark gezisi gerçekleştirildi.

Bilişim Vadisi’nde kurumsal iletişim kıdemli uzmanı Hüseyin Türk ve İrem Kuru tarafından karşılanan öğrenciler, 42 Kocaeli Yazılım Okulu, Kuluçka İşletme Merkezi (KİM) ve Tasarım ve Kümelenme Merkezi’ndeki uzmanlar tarafından merak ettikleri konular hakkında bilgilendirildi. 42 Kocaeli Yazılım Okulu’nun laboratuvarlarını çok beğenen öğrenciler, öğretmensiz eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi oldu.

AİR CAR, TOGG VE GOSB TEKNOPARKI…

Sonrasında uçan araba ‘Air Car’ prototipini inceleyen öğrenciler, Türkiye’nin otomobili TOGG’un ilk üretilen aracı ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi ve oyun geliştirme kamplarını ziyaret eden öğrenciler, bölüm yetkilileri tarafından bilgilendirildiler. Ardından GOSB Teknoparkı’nı ziyaret eden öğrencilere kurumsal iletişim uzmanı Ezgi Gürsoy ve Ergün Alver teknopark hakkında tanıtım sunumu gerçekleştirdi. Son olarak teknoparkta üretim yapan yazılım ve teknoloji firmaları da ziyaret edildi.

Okulda, staj yerlerinde ve çevrelerinde gördükleri bazı teknoloji ürünlerinin üretimine şahit olan öğrenciler, firma yetkililerini adeta soru yağmuruna tuttu. Bilişim öğrencilerinin ve eğiticilerin ilimizdeki ileri teknoloji imkanlarını tanımasını amaçlayan gezi oldukça verimli geçti. Yazılım ve teknoloji üreten firmaların iş ortamını gören öğrenciler gelecekte çalışacakları ortam hakkında da bilgi sahibi oldu. Hem öğrenciler hem eğitimciler hem de firma temsilcileri, KSO’nun Meslek Erbabı Projesi kapsamında okul yöneticilerinin ve eğitimcilerin bu tür etkinlikleri teşvik etmeleri, öğrencilerin gelecek planlamalarını olumlu yönde etkileyeceği konusunda hemfikir oldu.