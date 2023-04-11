Körfez Ticaret Odası ve Kocaeli Üniversitesi arasında deprem çalışmaları için protokol imzalanarak oluşturulan ön değerlendirme raporunun sunumunu ile asrın felaketiyle ilgili teknik analiz sunumları gerçekleştirildi.

Körfez Ticaret Odası’nda yapılan toplantıda KTO üyelerinden Ramazan Kurtaran, oluşturulan ön değerlendirme raporunun sunumunu yaptı. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik ise Kahramanmaraş depremleri ile ilgili teknik analiz sunumlarını gerçekleştirdi. Şehir genelinde yapılacak olan panellere katılacak olan uzmanların kararlaştırıldığı toplantıda Körfez Ticaret Odası’nda depremle ilgili verilecek eğitimlerin hedef kitleleri belirlendi. Deprem hususunda yapılacak bilgilendirici kitap için ise panel ve eğitim sonrasında görüşme yapılması kararlaştırıldı. Toplantıya, KTO Deprem Komisyonu üyelerinden Ramazan Kurtaran, Ceyhun Uyar, Ömer Semih Yurt, Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Gümüş, Ayşe Hacet Aşar, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik, Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik ve öğretim üyeleri katıldı.