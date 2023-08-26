Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Türkiye Bilişim Derneği (TDB) Kayseri Şubesi işbirliğinde Kodların İzinde Yazılım ve Teknoloji Buluşmaları’nın ilki gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Trendyol Kıdemli Yazılım Geliştirici Emre Savcı tarafından verilen “Canlıya Hazır, Uygulama Geliştirme” eğitimine Bilişim sektöründen yazılımcılar ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Kayseri Ticaret Odası, iş dünyasının dijital çağa ayak uydurması için eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. KTO ile Türkiye Bilişim Derneği Kayseri Şubesi işbirliğinde Kodların İzinde Yazılım ve Teknoloji Buluşmalarının ilki M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Dijital eğitime Başkan Ömer Gülsoy, TBD Kayseri Şube Başkanı Osman Yıldırım, dernek üyeleri, Bilişim sektöründe çalışan yazılımcılar ile çok sayıda üniversite ve lise öğrencisi katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Gülsoy, “Yeni Dünya düzeninde uyum sağlamanın ve hayatta kalmanın yolu, teknolojiyi hayata entegre etmek ve tüketim ihtiyaçlarına duyarlı olmaktan geçiyor.” dedi.

Dünyaya bakıldığında hızla büyüyen şirketlerin büyük bir çoğunluğunun e-ticaret yolunu seçtiğini belirten Gülsoy, “Biz de özellikle KOBİ’lerimizin e-ihracatta kendilerini geliştirmeleri için çalışıyoruz. 2018 yılında göreve geldiğimiz günden bu yana hep şunu söylüyoruz. Şirketlerimizin ayakta kalması ve daha da ileriye gitmesi için kurumsallaşması, markaya önem vermesi, halka açılması ve yabancı ortaklık kurması gerekmektedir. En önemlisi dijitalleşmeye yatırım yapmalıyız. Dijitalleşme ile yeşil ekonomiyi de birlikte götürmeliyiz. Bu devrim niteliğindeki dönüşümde sizlere ve firmalara da büyük görevler düşüyor. İş hayatında ise sahanın gerçeğini en iyi şekilde bilmek ve bunu işine adapte etmekten geçmektedir. Rekabet şansımızı kaybetmemek ve yeni dünya düzeninde yerimizi almak için şirketlerimizi dijital platformlara taşımalıyız. Yoksa değişen ve hızla dönüşen dünya düzeninde yok olur gideriz.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan davetlilere tavsiyelerde bulunan Gülsoy, “Asla teknolojinin esiri olmayın, teknolojiyi yönlendirin. Bugün dünyanın en büyük şirketleri Apple, Amazon, Google, Space x, değil mi? Bakın bu şirketler zannedildiği gibi teknoloji şirketleri değil, yaratıcı fikirleri var, hayalleri var ve bu hayalleri, yaratıcı fikirleri başarmak için teknolojiyi kullanıyorlar. Başarılarının asıl sırrı sadece teknolojileri değil yaratıcı iş fikirlerini teknoloji ile birleştirmelerindeki muhteşem uyumdan geçiyor. Unutmayın Teknoloji bir araç, önce yaratıcı fikriniz olacak, sadece teknoloji bilmek üretmek yetmez.” diye konuştu.

Türkiye Bilişim Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Yıldırım’da derneklerinin bilişim kültürünü yaymaya çalışan bir sivil toplum öncü hareketine dönüştüğüne vurgu yaptı. Dünyada kurulan iki bilişim derneğinden birinin Türkiye Bilişim Derneği olduğunu belirten Yıldırım, en genç şube olarak Kayseri’nin bilişim alanında söz sahibi olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Trendyol Kıdemli Yazılım Geliştirici Emre Savcı’yı sahneye yapay zeka davet etti.

Yazılım hayatına nasıl başladığını katılımcılarla paylaşan Savcı özellikle öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Savcı, “Lise yıllarımda hiç birşey bilmeden kendi merakımla yazılıma başladım. O yıllarda popüler bir oyunda hile yapmayı öğrendim. İnsan kolayı olanı seçer ama hayatta kolay yoldan bir şey kazanılmıyor. Kazanılıyorsa da doğru yoldan kazanılıyor. Kendinize bir hedef koyun. Hata yapa yapa öğrenirsiniz. “ diye konuştu.

Savcı’ya Kurumsal büyük hacimli firmalarda yazılım geliştirme süreçleri ile alakalı bilgiler verdi. Go Türkiye ile ilgili olarak workshop gerçekleştirdi. E-ticarette yazılım teknolojilerinin nasıl geliştiği ile alakalı detayları bilgiler verdi.

3 saat süren etkinlikte katılımcılara kurayla çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.