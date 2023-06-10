Keşan TSO heyeti, Burgas CCI/Bulgaristan Yönetim Kurulu Başkanı Todor Demirkov’u ziyaret ettiErdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, kardeş oda olan Burgas CCI/Bulgaristan Yönetim Kurulu Başkanı Todor Demirkov ve ekibini ziyaret etti.

Keşan TSO’dan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, geçmişte yapılan ve gelecekte hayata geçirilecek AB projeleri üzerine istişarelerde bulunuldu. Ayrıca Bulgaristan/Burgas ve bölge ticaret, sanayi, turizm ve ekonomi alanları üzerine görüşmelerde bulunuldu.

Ziyarete Keşan TSO Meclis Başkanı Ahmet Koru, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Yönetim Kurulu Üyesi Gürcan Özkul, Meclis Başkan Yardımcısı Faik Helvacıoğlu, Meclis üyeleri Göksel Aktaş, Onur Güven, Hasan Saatçioğlu, Tayfun Korucu, Komite Başkanı Aydın Meriç, oda üyesi Kemal Tiryakioğlu, Genel Sekreter Erdem Başak, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç, Basın Yayın Sorumlusu Burak Çakır ve AB Proje Koordinatörü Nafize Gündoğdu katıldı. Keşan TSO heyeti, kendileri ağırlayan Burgas CCI/Bulgaristan Yönetim Kurulu Başkanı Todor Demirkov ve ekibine teşekkür etti.