Her yıl İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Mavi Ay Ödülleri’ne bu yıl İnegöl’de faaliyet gösteren ünlü youtuber kuaför Ceyhun Işık’da aday gösterildi.

Baltalimanı Portaxe’de düzenlenen ve medya dünyasının ünlü isimleri ile uluslararası alan başarılarıyla bilinen iş dünyasının markalaşmış isimlerini buluşturan organizasyonun sunuculuğu sinema ve dizi yıldızı Wilma Elles ile Ökay Kolaycıoğlu yaptı.

Geceye Müjdat Gezen, Nevra Serezli, Mustafa Topaloğlu, Halil Ergün, Davut Güloğlu ve Cem Belevi gibi isimler renk katarken birçok kategoride verilen ödüllerden ikisi İnegöl’e geldi.

İnegöl’de kuaförlük yapan ve ünlü youtuber Ceyhun Işık, Meslek Başarı Ödülü ve Yılın En İyi İçerik Ödülü’nün sahibi oldu.

Kendisini ödüle layık gösteren herkese teşekkür eden Ceyhun Işık, aşık olduğu mesleğini sadece ulusal anlamda değil uluslararası arenada da tanıtabilmenin onurunu yaşadığını söyleyerek, “Artık dijital bir çağda yaşıyoruz. Her ne kadar mesleğimin dijitalle bir bağı olmadığı düşünülse de ortaya koyduğumuz çalışmalar bizlere bambaşka sonuçlar verdi. Dünyanın her kıtasından yüzlerce ülkeden yüzbinlerce takipçi sayısına ulaştık. Türk kuaförleri artık dünya çapında tanınır hale geldi. Her gün kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bizleri meslek başarı ödüllerine ve yılın en iyi içerik ödülüne layık gören tüm dostlarımıza minnetlerimizi sunuyorum” dedi.