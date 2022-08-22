MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi’nin küçük araştırmacıları, İnegöl Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu 4 kurumun katkı ve destekleriyle “Doğa” konusunu mercek altına alıyor. 7 ay sürecek projenin açılışı bugün protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İnegöl’ün küçük araştırmacıları, doğa konusunu mercek altına alıyor. MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin diğer okullardan katılacak öğrencilerle birlikte sürdüreceği “Doğadaki Bilimin İzi ve Küçük Araştırmacılar” konulu proje, 7 ay sürecek. Projenin temel amacı; katılımcıların yaparak-yaşayarak ve aynı zamanda eğlenerek; bilimsel bir bakış açısıyla doğanın insan hayatı için önemini fark etmelerini sağlamak. Bunun yanı sıra; doğanın bir eğitim yeri olduğunu yaratıcı ve bilimsel düşünme becerilerini içeren uygulamalar ile kavramaları, bilimsel araştırma becerilerini kazanabilmek için doğa ile iç içe oldukları etkileşimli uygulamalarda aktif rol alabilmeleri, bilimsel araştırmalara disiplinler arası bir nazarla bütüncül bir bakış açısı kazanmaları, her bir disiplinin kendine özgü metot ve yöntemlerle doğal olayları farklı bir şekilde konu edindiğini algılamaları projenin amaçları arasında yer alıyor. Ayrıca öğrencilerin bu kazanımlarla birlikte; doğal mirasın korunması, doğaya karşı sorumluluk, doğa sevgisi gibi değerlerini geliştirmeleri ve bu doğrultuda kendi çevrelerinde belirledikleri çevresel sorunlara girişimci çözümler üretmeleri de amaçlanmaktadır.

DOĞA ARAŞTIRMACILARI TİMİ

Çalışma takvimi 7 ay olarak planlanan projenin hedef kitlesini, İnegöl’deki farklı ortaokullarda eğitim alan 20 üstün yetenekli öğrenci ve 10 kaynaştırma öğrencisi olmak üzere toplamda 30 ortaokul öğrencisi oluşturacaktır. 30 öğrenciden oluşan hedef kitle 5 gruba ayrılarak etkinlikler yürütülecektir. Her bir grup 4 üstün yetenekli ve 2 kaynaştırma öğrencisi olmak üzere 6 öğrenci bir rehber öğretmenden oluşacaktır. Bu gruplar “Doğa Araştırmacıları Timi” olarak adlandırılacaktır. Proje sonucunda; katılımcıların belirlenen amaçlar doğrultusunda bilimsel araştırmalara ilgi duymaları, bilimsel araştırma becerilerini ve uygulama becerisini kazanmaları, bilimsel çalışmalara bütüncül bakabilmeleri, disiplinlerin doğayı ve çevreyi farklı yönlerden incelediklerini fark edebilmeleri ve çevreye yönelik duyarlılık kazanmaları beklenmektedir.

PROJE İÇERİĞİNDE; SANAT, SPOR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YER ALIYOR

MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi ile birlikte; İnegöl Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, TÜBİTAK ve MÜSİAD iş birliğinde gerçekleştirilecek projenin açılışı bugün yapıldı. Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen açılışta konuşan proje yürütücüsü eğitimci Dr. Yusuf Yıldırım, “Doğadaki Bilimin İzi olarak projenin adını koyarken, öğrencilerin bilimi keşfetmesi ve bilimin kaynağı olarak doğayı kullanmasını, eğlenceli bir şekilde bilimin var olduğunu kendilerinin görmesi amacıyla tasarladık. Proje için 30 öğrencimizi seçtik. Her okuldan öğrenci almaya çalıştık. 10 tane proje ekibi ve 17 rehber ile toplamda 27 kişiyle bu projeyi yürütüyoruz. Projemizin içerisinde çok farklı eğitim süreçleri var. Sanattan spora ve bilimsel araştırmalara kadar pek çok etkinlik var. Toplam 16 tane etkinlik ile projemiz tamamlanacak. Bu süreçte bizlere destek veren İnegöl Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BİLSEM MÜSTAKİL BİNASINA GEÇMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Proje uzmanı İnegöl MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi Kurucu Müdürü Musa Çınartaş ise “Bilim ve Sanat Merkezi olarak geçtiğimiz yıl eğitim öğretime başladık. Önümüzdeki yıl müstakil kendi binamızda eğitim vereceğiz. Bu yıl Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulunda 63 öğrenciyle eğitim öğretimimizi tamamladık. Birçok projeye katıldık. Bu projeye de katkı veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BİLSEM 1 YILDA CİDDİ MESAFE KAT ETTİ

Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da özel ve çok güzel bir projenin açılışı için bir arada olduklarına dikkat çekerek; “1 yıl önce çok farklı bir heyecan içerisindeydik. Bilim Sanat Merkezimizi açmanın heyecanını yaşıyorduk. Binamız tamamlanmamıştı ama Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu ev sahipliğinde merkezimizi açtık. İyi ki beklememişiz. 1 yılda çok fazla mesafe kat etti Bilim Sanat Merkezi. Urfa’daki robot yarışmalarından tutun da TÜBİTAK’ın birçok yarışmasına katıldılar. Bugün burada 30 öğrenci var. Sadece BİLSEM öğrencilerimiz değil, diğer okullarımızdan öğrencilerimiz de var. İlk 1 yılda yapılan bu çalışmalar sonraki yıllar için bizlere umut verdi. Bu çalışmalar bilimin izinde yetişecek gençlerimizin önünü açacaktır” ifadelerinde bulundu.

ÇOCUKLARIMIZA YATIRIM YAPMAK ZORUNDAYIZ

Bilimin ve yapılan çalışmaların önemline dikkat çeken İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Değer verildiğinde değer bulunduğunun farkındayız. Dolayısıyla burada kıymetli bir çalışmanın varlığından da haberdarız. Ben katkı sunan paydaşlarımıza ve emeğini ortaya koyanlara teşekkür ediyorum. Yatırım yapmaya ihtiyacımız var. Yaptığım görüşmelerde en keyif aldığım konular, bir projemiz var Başkanım diyerek gelenler. Çünkü özellikle eğitimcilerimizden çok kaliteli işler çıkıyor. Çocuklarımıza da yatırım yapmak zorundayız. Nihayetinde bugün ve gelecekte onlar var olacaklar. Ne yaptığını ve nereye gittiğini bilen gençlerimiz olsun arzusu içerisindeyiz. Beraberinde bugün doğanın bize ihtiyacı yok ama bizim doğaya ihtiyacımız var. Allah bizlere böyle güzel bir doğa bahşetmiş ancak bunun ne kadar farkındayız. İnşallah bu projeden çok güzel neticeler ve sonuçlar ortaya çıkacaktır. Projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

EN TEMEL MESELEMİZ BİLİM ÜRETMEK

Son olarak konuşan Kaymakam Eren Arslan da “Ülke olarak en temel meselemiz üretmek. Üretmekten kastımız da sadece mamul, sanayi ürünü veya herhangi bir şey üretmek değil, bilim üretmek. Çünkü yaşadığımız yüzyıl bilginin çok büyük değer ifade ettiği, bilgiyle birçok şeyi elde edebildiğiniz bir dönem. Bunu özellikle savunma sanayisinde son yıllarda görmek mümkün. Bunu hayatın her alanına yaymamız gerekiyor. Bu anlamda bilim sanat merkezleri çocuklarımıza, özellikle nitelikli eğitim alması gereken ve karma eğitim içerisinde kendini çok ifade edemeyen öğrencilerimizin özel olarak donanımlı şekilde yetişebilmesi için çok büyük bir imkan. İnegöl sahip olduğu öğrenci potansiyeli ve çeşitliliği ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alana hitap eden bir şehrimiz. Bu projede de konunun çok doğru seçilmiş olduğunu, bilim ve doğa gibi birbirinden ayrılmaz bir parçayı bir araya getirdikleri için kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmalar sonrası öğrencilerin çalışmaları yerinde incelenip, doğadaki bilimin izini aramak üzere işe koyulan öğrencilerle okul bahçesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.