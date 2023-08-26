Küçük Ayasofyaspor Kulübü görevlerine yeni başlayan siyasi partilere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Süper Amatör Liginde mücadele edecek olan Fatih temsilcisi Küçük Ayasofyaspor Başkan Vekili Coşkun Aksu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ilçede yeni göreve başlayan AK Parti İlçe Başkanı Yakup Yaşa, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Yusuf Yetişgin ve Milliyetçi Hareker Partisi İlçe Başkanı Muharrem Caymaz’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde parti başkanları Küçük Ayasofyaspor’a yeni sezonda başarılar dilerken, Başkan Vekili Coşkun Aksu da siyasi parti ilçe başkanlarını yeni görevleri nedeniyle tebrik etti.

Başkan Vekili Aksu, siyasi parti ilçe başkanlarına ziyaretlerin anısına adlarının yazılı olduğu Küçük Ayasofyaspor forması hediye etti.