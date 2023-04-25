Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin “Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi” ile ÇKS belgeli 100 dönüm ve altında tarlası olan küçük çiftçinin 50 dekarlık kısmına yönelik sıvı gübre hibe edilmesini içeren projede Beylikova ve Günyüzü ilçelerinde dağıtım yapıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in talimatlarıyla Kırsal Kalkınma Projeleri’nde Türkiye’ye yeni örnekler veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, küçük çiftçiyi destekleme projelerine bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca artan maliyetler nedeniyle üretemez hale gelen ÇKS belgeli 100 dönüm altı tarlası olan küçük ölçekli çiftçilerin 50 dekarlık arazisine yönelik yapılan çalışma kapsamında sıvı gübre hibe ediliyor. Sivrihisar, Beylikova ve Günyüzü ilçelerini kapsayan projede Sivrihisar’dan sonra Beylikova ve Günyüzü ilçelerinde de dağıtımlar gerçekleştirildi.

Bölgede toplamda 50 bin dekarlık alanın gübrelenmesi hedeflenen proje ile çiftçinin girdi maliyetlerinin düşmesi planlanırken 63 bin litre sıvı gübre toprakla buluşmuş olacak.

Beylikova ve Günyüzü çiftçileri verilen desteğin kendileri için can suyu niteliğinde olduğunu belirterek, “Üretmekte çok zorlanıyoruz. Maliyetler sürekli artıyor. En önemli sorunlardan biri de gübre fiyatlarındaki yükseliş. Çiftçi eğer bu tür destekleri alamazsa bu işi yapması çok zor. Bu unutulmamalı. O yüzden verilen her destek çok önemli. Üretmeye devam etmemiz için bize destek olup, güç veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e çok teşekkür ederiz.” dediler.