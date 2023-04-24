İzmir'in Foça ilçesinde Anaokulu öğrencisi Neva Simavlı, 23 Nisan'ın temsili Foça Belediye Başkanı oldu.İZMİR (İGFA) -23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bu yıl Foça Belediye Başkanlığı koltuğuna 5 yaşındaki küçük öğrenci Neva Simavlı oturdu.



Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Reha Necla Midilli Vakfı Anaokulu 5 yaş sınıfı öğrencisi Neva Simavlı’yı, okul arkadaşlarını, öğretmenlerini ve öğrenci velilerini başkanlık makamında kabul etti.

Küçük Neva ve arkadaşları, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’den sahil şeridinde çocuk oyun parkları ve öğrenim malzemeleri istedi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "23 Nisan'da Foça Belediye Başkanı sevgili Neva Simavlı ve okul arkadaşlarıyla bir araya geldik. Çocukların en temel hak ve özgürlüklere sahip olabilmesi için çalışmalar yaptık. Reha Necla Midilli Vakfı Anaokulu öğretmenleri ve velilerimizin ziyaretleri için teşekkür ederiz" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Emin Gedikçe, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’e; Reha Necla Midilli Vakfı Anaokuluna vermiş olduğu destekleri için teşekkür plaketi sundu.