Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından suyun önemi ve tasarrufu konusunda ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim yarışmasında, ödüller sahiplerini buldu.

Bursa’yı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak adına bir taraftan önemli altyapı projelerine imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan su tasarrufu konusunda bilinçli bir nesil yetişmesi için eğitim çalışmalarına da büyük önem veriyor. BUSKİ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 2018 yılından itibaren 563 anaokulu ve ilkokulda 150 bini aşkın öğrenciye su tasarrufu ve su bilinci konusunda eğitimler verilirken, zaman zaman düzenlenen ödüllü yarışmalarla da çocukların tasarrufa teşvik edilmesi sağlanıyor.

Suyun önemi ve suyun tasarruflu kullanılması gerekliliğine dikkat çekmek ve çocuklar bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen resim yarışmasında süreç ödül töreniyle tamamlandı. İlk ve ortaokul olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya 1500’ü aşkın öğrenci katıldı. İlkokul kategorisinde yarışmanın birincisi Masal Gürlek, ikincisi Ozan Uçaklı ve üçüncüsü de Kübranur Cerrah oldu. Bu kategoride Ediz Aras, Güneş Ece Soy ve Rüzgar Bençtürk de mansiyon ödülünün sahibi oldu. Ortaokul kategorisinde ise Tuğba Yaşa birinci, Ceylin Bayram ikinci ve Ecrin Yiğit üçüncü oldu. Pınar Öz, Ece Naz Türkmen ve Aslı Ay da ortaokul kategorisinin mansiyon ödülüne değer görüldü.

İlkokul kategorisinde; birinciye tablet, ikinciye bisiklet, üçüncüye scooter, mansiyon alan 3 kişiye de bluetooth kulaklık, Ortaokul kategorisinde ise; birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye bisiklet, üçüncüye drone, yine mansiyon alan 3 kişiye de bluetooth kulaklık hediye edildi. Küçük ressamlar ödüllerini Başkan Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız’ın elinden aldı.

Tasarruf eğitimle sağlanacak

Ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, en kurak geçen sezonda bile Bursalıları bir gün susuz bırakmadıklarını hatırlatarak, “Mevcut kaynakların en sağlıklı şekilde kullanılmasından Çınarcık Barajı gibi bir kaynağın kent merkezine ulaştırılmasına kadar her alanda büyük ölçekli yatırımları hayata geçiyoruz. Sınırlı kaynaklarımız karşısında nüfusumuzun sürekli artması tasarrufu çok daha önce çıkarıyor. Biz tasarrufun sadece teknolojik yatırımla değil, aynı zamanda eğitimle olacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yarışmaya 1500’ün üzerinde katılımın olması da bu bakımdan çok sevindirici. Ben hem yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize hem de öğrencilerimizde tasarruf bilinci oluşmasını sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Zaman geçiyor

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de “Çevre ile ilgili etkinlikleri sadece çevre haftasında değil, sürekli yapmaya çalışıyoruz. Çevre çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız önemli bir emanet. Yılın 12 ayı su, geri dönüşüm, atıklar gibi eğitimlere verdikleri desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Su bir medeniyettir. O medeniyeti bu günlere kadar getirdik ve devam ettireceğiz. En önemli kavram zaman geçiyor. Suyla ilgili zaman geçiyor, dikkatli olmamız gerekli. Nasıl kullanılması gerektiğini, nasıl tasarruf edileceğini bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle bu farkındalık çalışmasına emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.