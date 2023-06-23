Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurul toplantısı Pazar günü Ece Düğün salonunda yapılacak. Başkan Tandoğan Taner, tüm üyeleri kongreye davet etti.

Pazar günü saat 14.00’te Ece Düğün Salonunda yapılacak kongreye tüm ortakların katılmasını isteyen Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Tandoğan Taner, başkanlığı döneminde bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Taner, “1998 yılında göreve geldiğimizde ilk aylarda telefonumuz dahi hacizliydi. Fakat bunu yönetim olarak hiç şikayet konusu yapmadan bu işin üstesinden nasıl geliriz diye çalıştık ve zaman zaman bazı engellemelere rağmen şükürler olsun bugün geldiğimiz noktalara kadar geldik. Özellikle bu işlerde mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahip değilseniz, işiniz oldukça zor olur. Biz o dönemlerde bakanlık tarafından bize verilen çok komik bir ödeme taahhüdü sonrasında yönetim kurulu ile görüşerek bu işin eğer Ankara ayağında çözmeye çalışırsak, işimiz imkansız dedik ve ilk olarak prefabrik bir çalışma yaparak Bursa’da bir firma ile anlaştık. Hatta ödemelerde de fazla sıkıntı yaşamadan bizden önce ihale edilen rakamın 8 kat düşük bir bütçe ile işi bitirdik. Tabii bizim bu çalışma gayretini gören ortaklarda ödeme noktasında bize yardımcı oldu ve biz buradan bir şey olmaz artık denilen bir yeri bugünkü duruma kadar birlikte getirdik. Hatta zaman zaman bazı kesimler tarafından siyasi ve bürokratik engellere de maruz kaldık. Fakat hizmet anlayışımızdan asla ödün vermedik” dedi.

Taner, ayrıca önümüzdeki dönem ağaç işlerinde sosyal tesis yapımı ve metal islerindeki bir kaç konuyla ilgili çalışmalar yapacaklarını söyleyerek, bunları da seçim sonrası en kısa zamanda tamamlayacaklarını ifade etti.

Başkan Taner, ayrıca metal islerindeki hurda araç konusunda yaşanan sıkıntılardan dolayı yanlış anlaşılmalar olduğunu söylerken, “Bu konuda bizim fazla bir yaptırımımız yok bursa da UKAME ve Emniyet, Zabıta ile birlikte işin çözümü gerçekleşebilir ama burada en büyük görev oradaki esnafında sorunun çözümünde görevlilere yardımcı olması gerek. Çünkü bu konuda maalesef haksız yere bazen eleştiri alıyoruz” dedi.

Başkan Taner, son olarak ortakların mutlak genel kurula katılmalarını istedi ve seçim sonucunda çıkacak kararın şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu.

Murat Erdoğan