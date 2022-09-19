Sanayi, turizm ve tarım şehri İnegöl, hayvancılık alanında özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İnegöl Belediyesi tarafından 16-18 Eylül tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından küçükbaş hayvan yetiştiricileri ve sektör paydaşlarının yer aldığı 130 katılımcının bulunduğu 2. Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali düzenlendi. 29 ilden ve 5 ülkeden küçükbaş hayvancılık sektör temsilcilerini İnegöl’de buluşturan festivalde, İnegöl Kıvırcığı olarak bilinen bölgeye has koyun ırkı da tanıtıldı.

Sanayide, ekonomide ve ihracatta gösterdiği başarıyı verimli tarım arazileri ve müteşebbis ruhlu insanlarıyla tarım ve hayvancılıkta da sürdüren İnegöl, hayvancılık alanında özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İnegöl Belediyesi tarafından İnegöl Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği iş birliği ile geçtiğimiz yıl ilki yapılan ve alınan başarılı sonuçlar neticesinde bu yıl daha kapsamlı şekilde organize edilen 2. Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali, 16-17-18 Eylül tarihlerinde İnegöl’de gerçekleştirildi.

29 İL VE 5 ÜLKEDEN KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İNEGÖL’DE BULUŞTU

3 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından misafirler ağırlayan festivalde, 130 katılımcı yer aldı. Amacı; Türkiye’nin en kaliteli damızlık küçükbaş hayvan çiftliklerini ve üreticileri şehrimizde bir araya getirmek, Küçükbaş hayvancılık mesleğini tanıtmak, Küçükbaş hayvancılık ile uğraşan firmaları, çobanları ve çiftlikleri ortak bir paydada buluşturmak, Küçükbaş hayvan ırklarını uluslararası düzeyde tanıtmak, Küçükbaş hayvancılık sektörünü, temaslı olduğu diğer sektör kuruluşları ile bir araya getirip ekonomisine katkı sağlamak ve Küçükbaş hayvancılık sektörünün profesyonellerinden eğitimler verilmesini sağlayarak sektörü ve halkı bilgilendirmek olan festivale, 29 ilden katılımcıların yanı sıra; Ukrayna, Macaristan, Bulgaristan, Almanya ve Fransa’dan da çiftlikler katıldı.

HAYVANCILIK, GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ

İnegöl 2. Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivalinin açılışı, 16 Eylül Cuma günü İnegöl ve Bursa protokolünün yoğun katılımlarıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuklara hitaben selamlama konuşması yapan İnegöl Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, “Festivalimiz şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Belediye Başkanımız Alper Taban’a teşekkür ediyorum” dedi. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik de “Bu yıl 2’ncisini düzenlediğimiz Küçükbaş Hayvancılık Festivalimiz hayırlı olsun. Ülkemizin gıda güvenliğini sağlamak adına tarımda nasıl bir mücadele veriyorsak, hayvancılıkta da aynı mücadeleyi vermeliyiz” ifadelerinde bulundu.

İNEGÖL İYİ BİR TARIM VE HAYVANCILIK ŞEHRİ

İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ise hem şehrin hem de ülkenin hayvancılık sektörüne katkı sağlayan bir organizasyon olduğunu ifade ederek; “Bu organizasyon bir Büyükşehir’in bile altından kalkması zor bir organizasyonken, İnegöl Belediyesi bu işi başarıyla gerçekleştiriyor. Hem ülkemiz hayvancılığının tanıtım ve gelişimine katkı sağlanıyor hem de yöre kalkının buradan menfaat elde etmesini sağlıyor. İnegöl’ümüz her ne kadar mobilya ve sanayisi gelişmiş olsa da aynı zamanda çok iyi bir tarım ve hayvancılık şehri. Bu vesileyle bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HEDEFE ULAŞMAK İSTİYORUZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da amaca ulaşan organizasyonlar yapmak istediklerine vurgu yaparak; “Bu tür programlarda gerçekten amaca ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Biz ne yaptığımızın farkındayız. Burada; Ukrayna’dan, Macaristan’dan, Bulgaristan, Almanya ve Fransa’dan katılımcıları ağırlıyoruz. İyi bir şeyler yapma gayretindeyiz ve popülizm içerisinde bir iş değil bu. Küçükbaş hayvancılığın gelişmesini, bu işle ilgilenen insanların çoğalmasını arzu ediyoruz. İnegöl’ümüz daha çok sanayisiyle, ticaretiyle, ekonomisiyle, ihracatıyla ön plana çıkmış olsa da aynı zamanda verimli bir ova üzerinde, Uludağ’ın eteklerinde kurulmuş bir şehir. Tabi şehrimizin tarım ve hayvancılık yönünü de önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız organizasyon neticesinde aldığımız geri bildirimlerle bu yıl 130 katılımcının yer aldığı ve sektör paydaşlarının bir araya geldiği güzel bir festival daha düzenliyoruz. Küçükbaş hayvancılık sektörü bereketli bir sektör. Bu sektörün yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Verimliliğin artmasını arzu ediyoruz. Şehrimizde de 60 bin dolayında küçükbaş hayvan mevcut. Biz tabi bu festivalle burada farklı farklı ırkları da görmüş oluyoruz. Şehrimizin de İnegöl Kıvırcığı adından özel bir ırkı mevcut. İnegöl Kıvırcığı aynı zamanda İnegöl Köftesine de tadını veren özel bir ırk. Bunları daha da geliştirmek adına bu etkinlikleri düzenliyoruz” dedi.

YARIŞMALAR, EĞİTİMLER, PANELLERLE DOLU DOLU FESTİVAL

Organizasyonun hedeflerinden de söz eden Başkan Taban, “Bizim de burada hedeflerimiz neler; öncelikle bu mesleği tanıtmak ve bu meslekle uğraşanların sayısını arttırmak istiyoruz. Yine burada güzel bir buluşma gerçekleşiyor; meslek erbapları, paydaşlar, hayvancılık sektörünün değerli firmaları, çobanlar, çiftlikler burada buluşmuş oluyor. Uzaktan yakından gelen 130 katılımcı var burada. Burada biz sadece bu mesleği tanıtmak değil, güzel ve nitelikli vakitte geçirmiş olacağız. Örneğin damızlık koç yarışması, kırkım şampiyonası gibi yarışmalar yapılacak. Bunları da çok kıymetli buluyorum. Beraberinde 7 ayrı üniversiteden burada panelistlerimiz olacak. 3 gün boyunca eğitim ve seminerlerimiz de olacak. Ben kıymetli paydaşlarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ile 2. Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivalinin startı verildi. Ardından protokol üyeleri farklı hayvan ırklarının yer aldığı stantları gezerek incelemelerde bulundu. Festivalde 3 gün boyunca 7 ayrı üniversiteden 14 akademisyenin katılımıyla 5 seminer ve 1 panel programı gerçekleştirildi. Daha nitelikli ve doğru yöntemlerle hayvancılık yapılmasını hedefleye eğitim programlarının yanı sıra; Damızlık Koç Yarışması ve İnegöl Kırkım Şampiyonası gibi eğlenceli ve renkli yarışmalarla süslenen festivali, binlerce kişi ziyaret etti.