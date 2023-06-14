Küçükçekmece’de apartmanın 5. kat penceresinden düşen 21 yaşındaki Suriyeli genç kız hayatını kaybetti. Kızın şüpheli ölümüne ilişkin polis inceleme başlattı.

Olay, dün saat 13.50’de Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu 21 yaşındaki Sabah Azezi, 6 katlı binanın 5’inci katındaki pencereden bahçeye düştü. Kızın bahçede kanlar içinde kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Azezi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın ölümüne ilişkin polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaklaşık 3 buçuk saat boyunca inceleme yaptı. Polis, genç kızın ablasını ifadesini almak üzere karakola götürdü. Hastanede polise ifade veren baba ise, kızının intihar ettiğini ileri sürdü.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.