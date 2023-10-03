Küçükçekmece’de Sanatçı Demet Başbayram’ın çalışmalarından oluşan Ağaç Altından Gökyüzüne’ adlı resim sergisi açıldı. Sergide, kat-ı (kağıt rölyef) ve tuval üzerine akrilik boyadan oluşan 20 eser yer alıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi ‘Ağaç Altından Gökyüzüne’ adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sanatçı Demet Başbayram’ın çalışmalarından oluşan sergide, kat-ı (kağıt rölyef) ve tuval üzerine akrilik boyadan oluşan 20 eser yer alıyor. Sanatçı Demet Başbayram eserlerini anlatırken, ‘’Tablolarımı kat-ı tekniğiyle yaptım ve her birinin ayrı bir hikâyesi var. Eserlerimde tek bir konuyu değil hayatın içinde olan tüm sorun ve mutlulukları yansıtmaya çalıştım. Doğruluğu ve iyiliği yüreğime koydum, ellerimde rölyef sanatındaki güzellikle hayat buldular. Yaptığım her tablo ruhumun derinliklerinden bir iz taşıyor. Bir ağacın altında başlayan hikayemi; sabır, ahenk ve uyumla ağacın özünden gelen kağıtlara işledim. Bu sergiyi açmamda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim’’ dedi.

Öte yandan, sergi, 25 Ekim’e kadar AKSM’de ziyaret edilebilecek.