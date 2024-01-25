Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen İmzalı Kitaplar Müzesi Sohbetleri’ne Gazeteci-Yazar Yalvaç Ural konuk oldu.

İmzalı Kitaplar Müzesi Sohbetleri, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programın konuğu Gazeteci- Yazar Yalvaç Ural oldu. Söyleşiye gençler yoğun ilgi gösterdi. Gençlerle bir araya gelen Ural iyi bir yazar olmanın ipuçlarını anlattı.

"Ünlü olmak için yazar olmadım"

Yazarlık serüvenini anlatan Yalvaç Ural, "Yazarlık bir yolculuktur ve yazarlığı kimin için, ne için yaptığın önemlidir. Ben 50 yıl gazetecilik ve yazarlık yaptım. Yazarlığı çocuk ve gençler adına, bir inanç uğruna, bir dünya görüşünün gerçekleşmesi amacıyla yaptım. Hiçbir zaman ünlü olmak için yazarlık yapmadım. İnsanlara yararlı olmak için bu uzun yolculuğa çıktım. İnsanlığa yararınız olmayacaksa yazarlık yolculuğuna çıkmayın. Yazarlık bir enstrüman çalmak gibi, usta olmak için ömrünü verirsin ancak yeteneğin varsa bir yerlere gelirsin. Yeteneğin yoksa geride kalırsın. Mesela milyonlarca piyano çalan insan var ama bir tane Fazıl Say var. Bugün milyonlarca insan bir şeyler yazıyor, parasını verip bastırıyor ve yazar oldum diyor. Saygı duyuyorum ama böyle yazarlık olmaz. Edebiyat veya fizik dersi öğrenir gibi yazım kurallarını öğrenerek yazarlık olmaz’’ dedi.