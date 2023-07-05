Küçükçekmece Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen danışmanlık hizmeti, ilçedeki 5 noktada 19 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Böylelikle öğrenciler alanında uzman eğitmenlerle yüz yüze görüşerek en doğru tercihi yapabilecek.

“Tercih döneminde öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz”

LGS sürecinde tüm öğrencilere başarılar dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmeceli öğrencilerin yetenek, ilgi ve puanları göz önünde bulundurularak, en iyi şekilde tercih yapmaları ve geleceklerine yönelik en doğru adımı atmaları konusunda destek vermeyi amaçladık. Bu anlamda yaşamlarının bu önemli yol ayrımlarından biri olan tercih döneminde öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. LGS sürecindeki tüm öğrenciler ve ebeveynleri, bilgi evlerimizdeki tercih noktalarından ve alanında uzman eğitmenlerden danışmanlık hizmeti alabilirler” diye konuştu.

Danışmanlık hizmeti, 19 Temmuz’a kadar devam edecek

Küçükçekmeceli öğrenciler Cennet, Halkalı, Sefaköy, Mehmet Akif ve Kanarya Bilgievlerinde 19 Temmuz’a dek hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında alanında uzman danışmanlarla bir araya gelerek tercihlerini yapabilecek.

Merkezlerde, tercih işlemlerinin nereden ve nasıl yapılabileceği, okul seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve proje okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri hakkında bilgi verilecek.