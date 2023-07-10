Küçükçekmece Belediyesi, ücretsiz olarak düzenlediği özel yetenek sınavları hazırlık kurslarıyla her yıl olduğu gibi bu yılda genç yeteneklerin hayallerine bir adım daha yaklaşmasını sağlıyor. 12 ay boyunca kesintisiz devam eden özel yetenek sınavlarına hazırlık kurslarından son 4 yılda bin 710 Küçükçekmeceli öğrenci yararlandı.

Eğitim ve spora yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Küçükçekmece Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) ve Spor Liselerine giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için Halkalı Yetiştirme Yurdu Kapalı Salonu’nda özel yetenek sınavlarına hazırlık kursları düzenliyor.

Sporcularının hayalinin kapısını araladıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, özel yetenek sınavları hazırlık kursları yeni dönem kayıtlarına öğrencileri davet ederek, ‘’Kurslarımızda alanında uzman eğitmenlerin verdikleri eğitimle, geleceğin sporcularına hayallerinin kapısını aralıyoruz. Bu kurslardan öğrencilerin ücretsiz yararlanmasını sağlayarak rakipleri ile arasında fırsat eşitliği sağlıyoruz. Sınav parkurunun birebir benzeri olan hazırlık parkurumuz da öğrencilerimiz sınava hazırlanıyor ve tecrübe kazanıyor. Her alanda gençlere yönelik yatırımlarımız artarak devam edecek’’ dedi.

Eğitimler 12 ay boyunca devam ediyor

Alanında tecrübeli eğitmenler eşliğinde haftanın dört günü eğitim alan adaylar, ücretsiz sunulan parkur desteği ile sürat, çabukluk, güç, denge, koordinasyon ve dikkat gibi alanlarda 12 ay boyunca eğitime tabii tutuluyor. Eğitimler çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri 17.00 ve 22.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Kurslara başvurular Halkalı Yetiştirme Yurdu Kapalı Spor Salonu’ndan yapılıyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, 444 4 360/7996 numaralı telefonu arayabilirler.