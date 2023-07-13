Küçükçekmece’de göl kenarında ‘Yaz Pikniği’ düzenlendi. Yetişkinler ve çocuklar gün boyu düzenlenen etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Vatandaşların büyük ilgisiyle gerçekleştirilen pikniğe 500’e yakın kişi katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından göl kenarında ‘Yaz Pikniği’ düzenlendi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte yetişkinler doğanın ve güzel havanın tadını çıkarırken çocuklar da gün boyu düzenlenen etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Vatandaşların büyük ilgisiyle gerçekleştirilen pikniğe 500’e yakın kişi katıldı. Yaz pikniği renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev yapan spor eğitmenleri tarafından yetişkinliklere yönelik spor aktiviteleri gerçekleştirilirken, çocuklar da yarışmalar ve animasyon gösterileri ile eğlenceli ve keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte coşku,Nesrin Güneş konseriyle doruğa çıktı. Küçükçekmeceliler, müziğe oyunlar ve halaylarla eşlik etti. Küçükçekmece Belediyesi, pikniğe katılmak isteyen vatandaşlar için ilçenin dört bir yanından ring seferleri düzenledi.

Pikniğe Cumhuriyet Mahallesi’nden katılan Cihan Üstündağ, ‘’Belediyeden gelen bilgi mesajıyla piknikten haberimiz oldu. Gerçekten iyi düşünülmüş bir program. Deşarj olmaya ihtiyacımız vardı. Mekân güzel, ortam güzel, her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz’’ dedi.

Küçükçekmeceli vatandaşlardan Şehri Karagüdekoğlu ise ‘’Küçükçekmece Belediyesi’nin sosyal medya hesapları aracılığıyla piknikten haberimiz oldu. Komşularımla ve çocuklarımla geldim. Biz yetişkinler hem eğlenip hem kafa dinlerken çocuklarımızda düzenlenen yarışmalar ve oyunlarla zaman geçiriyor’’ ifadelerini kullandı.