Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kurulan Jepork Belediyeler Birliği, Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen 10. Uluslararası UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı Konferansı’na katılım sağladı.MANİSA (İGFA) - Uluslararası GGN toplantılarının 10’uncusu, bu yıl 3-11 Eylül tarihleri arasında Fas’ın Marakeş şehrinde yapıldı. 10. Uluslararası UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı Konferansı’na, Jeopark Belediyeler Birliğinden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Temsilcisi Azmi Açıkdil, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Jeopark Belediyeler Birliği Koordinatörleri Prof. Dr. Tuncer Demir ve Doç. Dr. Serdar Aytaç da katıldı.

Fas’taki M’Goun UNESCO Küresel Jeoparkı’nda gerçekleşen toplantıda, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı sınırları içerisinde yer alan Türkiye’nin en genç volkanlarının bulunduğu Kula ile Salihli’deki jeositler, doğal ve kültürel güzellikler, Sart ve Bintepeler yabancı delegelere tüm görselleriyle detaylı bir şekilde anlatıldı.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı’na ilişkin onay dosyasının konferansa katılan heyetler tarafından ele alınarak görüşüldüğünü belirten Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, “Bizler için oldukça verimli geçen bu toplantının Jeopark Belediyeler Birliğimiz ile ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca, 2024 yılının Mart ayında yapılması planlanan Avrupa Jeoparklar Ağı Koordinasyon Komitesi Toplantısı, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkımızda gerçekleşecektir” dedi. Marakeş’te gerçekleştirilen 10. Uluslararası UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı Konferansı’nda kürsüye davet edilerek, söz verilen Jeopark Belediyeler Birliği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Temsilcisi Azmi Açıkdil, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Avrupa Jeoparklar Ağı Koordinasyon Komitesi Üyelerini Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’na davet ettiler.