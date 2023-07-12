Salihli TSO’nun meclis toplantısına katılan Kula ve Selendili meslek odaları başkanları, il olması konusunda Salihli’ye destek verdi. “Manisa’dan bir ilçe il seçilecekse bu kesinlikle Salihli olmalıdır” diyen başkanlar, konum ve gelişmişlik düzeyi gibi kriterlerin objektif olarak değerlendirilmesini istedi.MANİSA (İGFA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın Mayıs ayı faaliyetlerinin değerlendirildiği Meclis Toplantısı renkli geçti. Salihli’ye il olma yolunda destek vermek isteyen Manisa’nın iki ilçesi Kula ve Selendi’den meslek odalarının başkanları Meclis toplantısında hareketli anlar yaşattı.

Salihli TSO’nun Meclis toplantısına Kula’dan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Dericiler Odası Başkanı Yunus Kilimci, Dokumacılar ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Ercan Yıldırım, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal; Selendi’den ise Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Adem Tosun, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Kahveci, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şükrü Filik, Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hadi Dilek katıldı.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, aylık faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra, ekonomik durum hakkında değerlendirmede bulundu. Yılbaşından bu yana Dolar’ın yüzde 40, Euro’nun ise yüzde 44 oranında değerlendiğine; benzinin yüzde 37 oranında pahalandığına dikkat çeken Yüksel, artan asgari ücret karşısında özellikle emek-yoğun sektörlerin çok zor durumda kalacağı görüşünü savundu.

Esnafın, tüccarın ve sanayicinin krediye ulaşamaz hale geldiğini, bankaların kredi vermediğini, verse bile faiz oranlarının yüksek olduğunu belirten Yüksel, “Özel sektöre çok iş düşüyor. Giderleri azaltıp ayakta kalmak zorundayız. Kurtuluşumuz daha çok üretmekten geçiyor. İşimiz zor ama imkansız değil” dedi.

Salihli’nin il olma ihtimalinin belirdiğini, bu konuda kısa zamanda kentin bütün kurumlarıyla ortak hareket ettiklerini belirten Yüksel, belediyenin yanı sıra 17 oda başkanı ve 5 temsilciliğin bir araya gelerek bir komisyon oluşturulduğunu; hazırlanacak raporun Ankara’da ilgili birimlere ulaştırılacağını kaydetti. Yüksel, “Salihli, etrafındaki 9 ilçeden 500 bin kişiye yakın insana şu anda zaten bir merkez, yani il görevi fiili olarak görüyor. Eğer Manisa’da bir ilçe il olacaksa, Bu kesinlikle Salihli olmalıdır. Çünkü il olma kriterlerinin tamamına sahip.” görüşünü ısrarla dile getirdi.

Kula adına desteklerini bildirmek üzere söz alan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, “İl olma ihtimali konusunda Salihlililer kadar heyecan duyuyoruz” dedi. Manisa’dan başka bir ilçenin il yapılmasının diğer ilçelere Salihli kadar avantaj sağlamayacağı görüşünü savunan Şadan, “Yakışanı Salihli’dir. Kulalılar olarak sonuna kadar arkanızdayız” görüşünü dile getirdi.

Selendi heyeti adına konuşan Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız da, Manisa’ya en uzak ilçe olarak bunun her yönden dezavantajını yaşadıklarını anlattı. “Salihli’nin il olması bizim de sonuna kadar desteklediğimiz bir konudur. Bunun için gerekirse toplu olarak Ankara’ya sesimizi duyurmak için gitmeye hazırız.” şeklinde konuşan Akyıldız, “Biz Selendi olarak çok mağduruz. Manisa büyükşehir olduktan sonra mağduriyetimiz daha da arttı. Salihli il ilan edilmezse, bizi Uşak’a bağlasınlar” görüşünü dile getirdi.

Yüksel, Kula ve Selendi meslek odalarının başkanlarına Salihli’ye il olma konusunda verdikleri destek için teşekkür etti. Başkanlar daha sonra Salihli TSO’nun önünde toplu bir anı fotoğrafı çektirdi.