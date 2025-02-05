Uğur, tesadüfen çekilen fotoğrafı başka yöne çekmenin anlamı olmadığını belirtti.

“ELEŞTİRİLECEK OLANLAR GENÇLERİMİZ DEĞİLDİR”

Konuya açıklık getirmek isteyen Kulaca Mahallesi Muhtarı Tunay Uğur, “Mahalle gençlerimizin İznik’te tatil yaparken tesadüfen Dilan Polat ve Engin Polat’ı görüp bir fotoğraf çekinmek istemişlerdir. Olayı başka yöne çekmenin anlamı yoktur. Bu konuda eleştirilecek olanlar gençlerimiz değildir. İyi Parti İlçe başkanının gençlerimizi hedef alması hiçbir siyasete sığamaz. Tesadüfen çekilen fotoğrafları başka yöne çekmenin anlamı yoktur. Onları ağırlamış ya da onlar için orda bulunmuş değillerdir. Gençlerimizin aile terbiyesini ve düşünme yetisini sorgulamak doğru değildir. Eleştirinin hedefi gençlerimiz değil, Dilan Polat ve ailesi ise onları hedef almalılardır” dedi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ