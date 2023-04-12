Gazeteci Yazar Mesut Demir, Ankara kulislerini hareketlendiren iddiayı köşe yazısına taşıyarak, milletvekili aday listelerinin bazı illerde değişebileceğini kaleme aldı.BURSA (İGFA) - Gazeteci Yazar Mesut Demir'in yazısı...

Kulisleri hareketlendiren iddia! Bursa adayları nasıl belirlendi? Milletvekili aday listeleri değişir mi?

AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti başta olmak üzere siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etmişti.

Aday listeleri açıklanmasının ardından Türkiye geneli birçok ilde siyasi partilerin teşkilat mensupları ve üyeleri, aday listelerine gerek sosyal medyadan gerekse internet medyaları aracılığıyla tepkilerini dile getirdi.

Bazı siyasi partilerde il başkanları, ilçe başkanlarının da sosyal medya üzerinden tepki gösterdiklerine şahit olduk.

AK PARTİ ADAY LİSTELERİ NASIL BELİRLENDİ? NELER YAŞANDI?

AK Parti’de 8 milletvekili, illerden gelen aday adaylık müracaatlarını inceleyerek birebir mülakat gerçekleştirdi.

Elemelerin ardından yaklaşık 2000 kişiye düşürülen aday listeleri, AK Parti üst kurulunda tekrar değerlendirildi.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanların da milletvekili olmasını istemiş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hariç tüm bakanlar adaylık başvuruları yapmıştı.

Bursa’ya da TOGG’dan dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gönderildi.

Aslında…

Son ana kadar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, liste başı olarak gönderilecekti.

Ne olduysa son 2 günde oldu.

Ankara kulislerine göre, AK Parti Bursa aday listesi son 2 günde nasıl değişti? Neler yaşandı?

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bursa’da 2. Bölge 1. sıraya yazılmış, Yeşil Sol Parti bünyesinde seçimlere girecek olan HDP’nin adayına göre (HDP güçlü bir aday çıkartmadı) Süleyman Soylu’nun yerine Mustafa Varank Bursa’dan aday gösterildi.

HDP’nin adayı Sırrı Sakık İstanbul’dan gösterilince, Süleyman Soylu da İstanbul’dan gösterildi.

Abakinde…

Bursa 2. Bölge 1. sırada yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, 1. bölgeden aday olmak istediğini iletti.

Sıralamada olan vekil adaylarının yerleri, sıralamaları bu saatten sonra değişti. 1. Bölge adayı olarak listeye yazılan Efkan Ala, listede önemli değişiklikler gerçekleştirdi.

Bazı isimleri liste dışına alırken, bazı aday isimlerinin sıralamasında da önemli değişiklikler gerçekleştirildi.

Cumartesi gecesi İstanbul’dan dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın listelerin son duruma onay vermesinin ardından gece 3 gibi kesinleşen listeler, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’a Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmek üzere verildi.

Listelere teşkilat üyeleri, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da itiraz etmiş ancak bunu açık ve net bir şekilde söyleyemiyordu.

Bursa, kozmopolitik bir yapıya sahip. Her ırk, mezhep ve bölgeden insanların yaşadığı bir yer.

Eğer tüm bölgeleri temsil edecek adaylar listeye girmezse, bir tarafı mutlaka küstürürsünüz.

Nitekim…

Aday listelerine tepki gösteren ve sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepkilerini dile getiren AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı yerine Selman Altaş atandı.

CHP’DE NELER YAŞANDI? CHP BURSA ADAY LİSTESİ NASIL BELİRLENDİ?

CHP’de de benzer durum söz konusu oldu.

CHP tarihinde ilk kez ön seçim yapılmadı. CHP’lilerin görüşleri alınmadan CHP Genel Merkez tarafından aday listeleri belirlendi.

Bursa’ya bakıldığında Tunceli ve Erzincan ağırlıklı bir liste dayatıldı CHP seçmeninin önüne…

Süreçte neler yaşandı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmayları Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı isimleriyle aday listelerini belirledi.

Ankara kulislerine göre, bu süreçte neler yaşandı?

Bu sürece kadar bazı genel başkan yardımcıları aday listelerinin belirlenmesi ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, adaylık başvurusunu geri çekti ya da çekmek zorunda kaldı.

Bursa aday listeleri ile ilgili dengelerin korunması uyarılarına rağmen eski CHP İl Başkanı İsmet Karaca, oyun kurucu görevini üstlenerek CHP İl Başkanı Turgut Özkan aracılığıyla aday listesini şekillendirmeye, kendisi için potansiyel tehlike olabilecek isimleri liste dışı bırakmaya çalıştı.

Başarılı da oldu.

Lakin…

Evdeki hesap çarşıya uymadı.

Saadet Partisi eski İl Başkanı Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sayesinde İsmet Karaca’nın listesini delmeyi başardı.

Ve…

İsmet Karaca, Mehmet Atmaca’nın ardından 4. sırada kendine yer bulabildi.

MHP VE İYİ PARTİ’DE SON DURUM…

MHP’de ise, İsmet Büyükataman’ın isteği doğrultusunda listeler oluşturuldu ve günler önce YSK’ya teslim edildi.

İyi Parti, diğer partilere nazaran daha iyi ve rahattı. Yaptığı temayül yoklamasına fazla dokunmadan listeleri olduğu gibi YSK’ya teslim etti.

Bazı illerde tepkiler oldu ancak “teşkilatın istediği adaylar belirlendi” açıklaması yapıldı tepki gösterenlere…

ŞİMDİ NE OLACAK? MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİ DEĞİŞECEK Mİ?

AK Parti, CHP ve İyi Parti’de aralarında Bursa’nın da bulunduğu 34 ilde tepkiler var.

YSK tarafından milletvekili kesin aday listeleri 19 Nisan’da açıklanacak.

Yani…

18 Nisan’a kadar listeler değişebilir, istifa ya da ölümlerden dolayı yeni isimler atanabilir.

Ankara kulislerine göre, aday listeleri bu 3 parti tarafından yeniden değerlendiriliyor.

Tepki olan illerdeki aday listeleri yeniden şekillenebilir.

Mümkün mü? Evet mümkün…

Olur mu?

Bu tepkilerin büyüklüğüne bağlı.

Kaldı ki…

Sosyal medyadan gerek sahte hesaplardan gerekse kişi bazlı hesaplardan yapılan ciddi tepkiler var.

Listelere göre kamuoyu yoklamaları da hız kazandı.

Anket sonuçları ve tepkileri değerlendirecek olan partilerde aday listesi değişikliği büyük bir ihtimal gözüküyor.

Bir haftada neler olacak?

Hep birlikte göreceğiz…

Sağlıklı ve esen kalın…