D-Marin’in yatırım yaptığı 1,7 milyon Euro değerindeki güneş panelleri yılda 4,9 GWh enerji üretecekİSTANBUL (İGFA) - Seçkin marinaları bünyesinde barındıran D-Marin, sürdürülebilirlik taahhütleri kapsamında Türkiye ve Hırvatistan’daki beş marinasıyla başlayarak 1,7 milyon euro değerinde bir güneş paneli ağı kurmaya hazırlanıyor.

Yunanistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Karadağ, Hırvatistan, İtalya ve İspanya’da toplam 20 marina işleten D-Marin, enerjide kendi kendine yeterli hale gelmek amacıyla yenilenebilir kaynaklara yaptığı mevcut yatırımları artırmak için güneş panellerinden faydalanacak.

İlk aşamada halihazırda Hırvatistan’ın Borik, Mandalina ve Dalmaçya marinalarında kurulumu tamamlanan güneş panellerine yönelik çalışmalar, D-Marin’in Türkiye’deki marinalarından Didim ve Turgutreis’te devam ediyor. Yılda 4,9 GWh, yani 1.345 hanenin yıllık enerji tüketimine eşdeğer enerji üretecek güneş panellerinin, D-Marin’in ilgili beş marinadaki toplam enerji tüketiminin %71’ini karşılayarak şirketin bu iki bölgedeki karbon ayakizini önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Güneş enerjisi santrallerinin yenilenemeyen kaynaklardan elde edilen enerji miktarında önemli bir azalma sağlayacağının farkında olduklarını kaydedilirkn, bu sayede, seçkin marina hizmetleri vermeye devam ederken yuvamız dediğimiz muhteşem yatçılık destinasyonlarını etkin şekilde koruyabileceklerini söyledi.