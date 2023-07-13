Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 14.00'te, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Zirvesi'nde elde edilen kararların masada olması beklenirken, görüşmenin bir diğer sıcak başlığın ise ekonomi olması öngörüldü.

Ayrıca iki liderin görüşmesinde TBMM'nin yeni döneminde atacağı adımların da görüşüleceği konular arasında olacağı kaydedildi.