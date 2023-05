İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali sonrası, bu sabah festival katılımcısı dernekler ve kültür komisyonu üyeleri ile birlikte festival değerlendirme toplantısı yapıldı.

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl daha kapsamlı ve genişletilmiş bir formatla 16-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali Pazar gecesi sona erdi. Festivalin tamamlanmasının ardından, bu sabah katılımcı derneklerin temsilcileri ve İnegöl Belediyesi Kültür Komisyonu Üyelerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

HER AŞAMASINI GÜN GÜN YAŞADIK

Değerlendirme toplantısında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün hep birlikte festivalimizin bir sonuç bildirgesini ortaya çıkaralım istedik. Kültür komisyonu üyelerimiz ve derneklerimiz, her biriniz bu sürece katkı ve destek sundunuz. Tabi bu yıl bir farklılığı da denemiş olduk. Süreyi bir miktar uzattık. Her aşamayı aslında gün gün yaşadık. Kortejle başlayan, sonrasında çadır etkinlikleri, konserler ve diğer tüm etkinliklerle beraber her aşamasını deneyimledik. Sizler sürekli oradaydınız. Tabi kolay bir süreç değildi. Öncelikle bizlere verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

YENİ YETİŞEN NESLİN BU KÜLTÜRLERİ ÖĞRENMESİ LAZIM

İnegöl’ün kültürel zenginliğine de değinen Başkan Taban, “Bu şehirde her vilayetten bir insanın yaşaması, bununla da kalmayıp sınırları aşarak Balkan Coğrafyası, Kafkas Coğrafyası, Türki Cumhuriyetler gibi farklı coğrafyalardan insanlar yaşaması büyük bir zenginlik haline dönüştü burada. Gelen herkes, bu şehrin gelişmesine katkı sunmuş. Örneğin İnegöl ekonomide parmakla gösterilen bir şehir haline dönüşmüş. Bu çok önemli bir konu. Herkes üretebiliyor, katkı ve destek veriyor. İnegöl şehri de büyüyor. Bununla birlikte kültürel bir zenginlik oluşmuş. Bu güzel insanlar örf ve adetleriyle, kültürleriyle bu şehre gelerek bu zenginliği bu şehre katmışlar. Sizler de bu zenginliği yaşatıyorsunuz. Yeni yetişen evlatlarımızın bu kültürlerimizi de öğreniyor olması lazım” diye konuştu.

Başkan Taban, tüm güzellikleriyle festivalin sona erdiğini de hatırlatarak; “Bu süreçte herkese kulak vermeye çalıştık. Genel hatlarıyla iyi bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Burada emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Başkan Taban’ın ardından dernek yöneticileri ve kültür komisyonu üyeleri festivalle ilgili değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerini sundular.