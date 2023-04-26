Bursa 20. Kitap Fuarı, 29 Nisan – 7 Mayıs 2023 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - 29 Nisan Cumartesi günü açılacak ve 9 gün boyunca devam edecek Bursa 20. Kitap Fuarı, 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapacak.

9 gün boyunca düzenlenecek 70’den fazla panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günlerinde, yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı bulabilecektir.

Fuarın konukları arasında Ahmet Ümit, Behiç Ak, Ayşe Kulin, Selim Erdoğan, Levent Gültekin, Enver Aysever, Erol Mütercimler, Adnan Özyalçıner, Murat Menteş, Sinan Akyüz, Miyase Sertbarut, Mavisel Yener, Ali Türkşen, Atilla Dorsay, Talha Uğurluel, Ataol Behramoğlu, Emre Kongar, Üstün Dökmen ve daha pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı yanında gençlerin de ilgiyle takip ettiği genç yazarlar yer almakta.

BURSA KİTAP FUARI BİR KÜLTÜR ŞÖLENİ

Bursa Kitap Fuarı’nın, bölge için önemli bir kültür şöleni olduğunu ve okuma alışkanlıklarına olumlu katkı sağladığını belirten Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, düzenlendiği ilk yıldan bu yana Bursa ve çevre kentlerden 4 milyona yakın okuyucuyu ağırladıklarını dile getirdi. Fuarın 20. yılı için heyecanlı olduklarını da sözlerine ekleyen Ersözlü “Bursa Kitap Fuarı, öğrenci, genç, yetişkin, emekli her yaştan okurun ilgi gösterdiği, her zaman çok kalabalık söyleşi ve imzaların coşkulu geçtiği bir fuar. Bu yıl 20. yıla özel bu coşkunun katlanmasını bekliyoruz. 9 gün boyunca birbirinden değerli yazar, çizer, kültür insanı ziyaretçilerimizle buluşacak, etkinlikler, söyleşiler, imza günleri yapılacak. Tüm kitapseverleri coşkumuzu paylaşmaya bekliyoruz.