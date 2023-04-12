Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2028 yılında 36 şehrimizde festival düzenlemeyi hedefliyoruz.

Uluslararası standartlarda sürdürülebilir turizm programını hazırladık ve uluslararası tescili de almış bulunmaktayız. Program çerçevesinde 2030 a kadar konaklama tesislerinin hepsini bitirmeyi öngörüyoruz. 10 Nisan itibariyle 708 tesis birinci aşama belgesi, 159 tesis ise 3. aşama belgesini almaya hak kazanmıştır" dedi.

Bu yıl 26’ıncı kez düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) ziyaretçilere kapılarını açtı. ICA Events tarafından TÜROFED ve TTYD iş ortaklığında düzenlenen fuara Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Fuar da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; “Ürün çeşitliliğinin en önemli başlıklarından biri de kültür turizmi 2021 yılında başlattığımız kültür yolu festivali projemiz 2022 yılında Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya’ya taşıdık. Bu yıl 6 bundan sonraki her yıl 5 il ekleyerek 2028 yılında 36 şehrimizde festival düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu festivaller sayesinde kültür ve turizmin birbirini desteklediğini bir ekosistemi de oluşturmuş oluyoruz. Yine ürün çeşitliliği bağlamında gastronomi alanında da çalışmalar gerçekleştirdik. Uluslararası standartlarda sürdürülebilir turizm programını hazırladık ve uluslararası tescili de almış bulunmaktayız. Böylesine kapsamlı bir çalışmayı ulusal bir düzeyde yapan ilk hükümet olduk. Program çerçevesinde 2030 a kadar konaklama tesislerinin hepsini bitirmeyi öngörüyoruz. 10 Nisan itibariyle 708 tesis birinci aşama belgesi, 159 tesis ise 3. aşama belgesini almaya hak kazanmıştır. Şunu da unutmamak gerekir ki turizm de sürdürebilirliğin temel dayanaklarından birisi çevreyi korumaktır. Bakanlık olarak turizm potansiyeli olan bölgelerde çevre düzenlemesi ve alt yapı uygulamaları yaptıran yerel yönetimlere maddi ve teknik alanlarda destekler sunuyoruz. Bakanlık olarak Ülkemizin kültür, sanat ve turizm alanlarında global bir marka konumuna getirebilmek hedefiyle çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

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