Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 58 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır."

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