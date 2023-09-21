Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla düzenleyeceği 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali 23 Eylül’de sanatseverlere kapılarını açıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın binlerce yıllık geçmişiyle farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını ifade ederek bugün de üstlendiği tarihi misyonla hala farklı kültürlerin buluşma noktası olmaya devam ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali’nin 20’ncisinin sanatseverle buluşacağını kaydeden Başkan Altay, “Konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar çok sayıda etkinliğin yer alacağı festivalin açılışı Cumartesi günü saat 17.00’de gerçekleşecek. Açılış sonrası Mevlana Meydanı’nda 250 semazenin aynı anda gerçekleştireceği sema ayini icra edilecek. Mistik Müzik Festivali; bir müzik festivali olmasının çok ötesinde; farklı coğrafyalardan ve farklı kültürlerden gelen sanatçıların, tüm dünyaya barış ve hoşgörü mesajı vereceği bir buluşma olacak. Bu vesileyle Konya’dan ve Konya dışından tüm vatandaşlarımızı hem şehrimizin güzelliklerini yakından görmeye hem de Mistik Müzik Festivalimize davet ediyorum. Destekleri için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye başta olmak üzere Afrika’dan, Orta Doğu’dan ve Türk coğrafyalarından grupların ve sanatçıların katılımıyla birbirinden özel konserlere ve etkinliklere sahne olacak 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali için detaylı bilgilere “mistik.kulturyolufestivalleri.com” adresinden ulaşılabiliyor.

FESTİVAL 30 EYÜL’E KADAR DEVAM EDECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi, 30 Eylül Cumartesi gününe kadar sanatseverlerle buluşacak festival kapsamında; Büyükşehir Taş Bina’da Uluslararası İslam Sanatları Sergisi, Kayalıpark’ta El Sanatları-Workshop, Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat’ta Geçmişten Günümüze Konya Fotoğraf Sergisi, Karatay Medresesi’nde Selçuklu Kostümleri Sergisi, Zafer Meydanı’nda Sokak Müzikleri ve Kültürpark Amfi Tiyatro’da Çocuk Etkinlikleri gerçekleştirecek.